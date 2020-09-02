Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Öğrenci ve velilere yeni okul dönemine adaptasyon tavsiyeleri
02.09.2020 - 14:31 |

Öğrenci ve velilere yeni okul dönemine adaptasyon tavsiyeleri

Doç. Dr. Esra Yazıcı, yüz yüze eğitimin başlamasını beklemeden öğrencilere salgınla başa çıkmanın öğretilmesi ve tutum, davranış değişiklikleri için zaman tanınması gerektiğini belirtti.

Öğrenci ve velilere yeni okul dönemine adaptasyon tavsiyeleri
ABONE OL

Tutum ve davranış değişiklikleri bir günde elde edilen beceriler değil, bunlar zamana yayılıyor. Okulların açılmasını beklemeden, açılacak mı açılmayacak mı diye bakmadan pandemiyle başa çıkmayı çocuklarımıza öğretirsek okul yaşamında rahat olacaklar. Haliyle onların anlayacağı dil ve seviyede hepsine ayrı bir lisan geliştirerek pandemiyi çocuklarımızla konuşmalı, alabilecekleri tedbirleri onlara öğretmeli, tutum ve davranış değişiklikleri için de onlara zaman tanımalıyız.

Uyku düzeninin önceden düzenlenmesi gerekiyor
Bilgisayar ya da ekran onlar için bir eğitim materyali haline geldi. Bu sefer çocuklar ne kadarı eğitim, ne kadarı oyun ve eğlence karıştırmaya başladı. Sürenin kontrolü kaybolmaya başladı. Aslında ders ile eğlence zamanlarını birbirinden ayrıştırmak ve ekran maruziyetini okullar açılsa da açılmasa da çok önceden bir yaşam tarzı olarak dengelemek gerekiyor.
Öğrencilerin erken yatma, erken kalkma, vaktinde derse hazırlanma gibi rutinleri korumaları gerekiyor.

Eğitim çevrimi içi de olsa yüz yüze de olsa çocukların önceden kahvaltılarını yapmış şekilde derse hazırlanması, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarını kazanmış olarak okula gitmesi, onlar için koruyucu ve kollayıcı olacaktır.

Çocukların adaptasyon yetenekleri yetişkinlerden daha iyi
Çocukların adaptasyon yetenekleri yetişkinlerden daha iyi. Öğrencilerin de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını tavsiye ediyorum. Uzaktan birbirlerini sevmeyi, mesafeyi koruyarak oynamayı öğrenmek durumundalar. Daha mesafeli oyun, sohbet ve ilişkilere, bu dönemde alışmak durumundayız.

Çocuklarımızın da bu adaptasyonu gösterebileceklerini umuyorum. Derslerine tabii ki devam edecekler, uzaktan eğitim süreci devam ederse de hiç olmazsa ara ara serbest sohbet odaları oluşturarak akran iletişimine çevrim içi ortamda bile olsa çok ihtiyaçları var.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün bilemediğiniz konular, gizli kalan durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Harekete geçmek istediğiniz konularda kontrol kaybı yaşayabileceğiniz zamanlar var. Sakin olmalısınız. Çalışma hayatında dalgınlıktan ötürü hata yapma riskiniz olabilir, dikkatli olmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz, hayalleriniz gündeminizi oluşturabilir. Arkadaşlarınızla vakit geçirmekten hoşlanacağınız ve güven hissedeceğiniz zamanlar var. Gün içinde iş hayatınızda destek alabileceğiniz, yaptığınız işleri paylaşabileceğiniz kişiler olacak. İş arkadaşlarınıza karşı daha yapıcı olduğunuz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınıza yönelik sorumluluklar almak isteyebilirsiniz, bu size yapıcı sonuçlar getirebilir. İşinizle ilgili durumlarda daha çok kabullenme yaşayabilirsiniz. Annenizle ilgili durumlarda daha fazla fedakârlık yapmanız gereken olaylar yaşanabilir. Koyduğunuz hedeflerin hayallerine kapılıp, işlerinizi aksatmamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yabancılarla olan ilişkileriniz bugün ön planda olabilir. Hayatınızı keşfetmek ve belki daha çok içe dönme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Ruhsal olarak daha fazla kabullenme içine girebilirsiniz. Bugün uluslararası bir iş yapıyorsanız, daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Bugün düşünsel konular hakkında daha çok paylaşımda bulunabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün duygu derinliği yaşayabilir, güven duyma ihtiyacı içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu, bu sizi kabullenmeye itebilir. Parasal konularda daha fazla dikkatli olmaya özen göstermelisiniz. Dalgınlığınız nedeniyle işlerinizde kriz yaratan durumlar oluşabilir. Yenilenme ihtiyacına girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ilgili konularla ilgilenebilir ve bu konularda fedakar davranabilirsiniz. İlişkilerde uyum ve denge arayışı içine gireceğiniz zamanlar olabilir. İşlerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz, bu konuda dikkatli davranıp, gereğinden fazla yükün altına girmemekte fayda var. Uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Bitirmek istediğiniz işlerinizde daha çok fedakârlık yapmak durumunda kalacağınız zamanlar var. Sizi yoran yıpratan durumlara karşı daha fazla kabullenme içinde olabilir, işlerin gizli kalmasınız istediğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. Başkalarına daha çok fedakârlık göstermek durumundasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hem iş hayatınızda hem de özel hayatınız da yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar var. İşlerinizde alacağınız sorumluluklarınız da dikkatli olmalısınız, hayallere dalıp aksaklıklara yol açabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir, onlara karşı yapıcı olmaya gayret göstereceksiniz.  Duygularınızı yaşamaktan çekinmeyeceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinize ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Ailenizle ilgili konularda daha yapıcı davranabilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemeniz gereken bir gündesiniz.  Güven duymak ve paylaşımda bulunmak size iyi gelecektir. Babanızla ilgili sorumluluk almanız gereken zamanlar olabilir. Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir, akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sizi iletişimi yüksek bir gün bekliyor. Ticari anlaşmalar imzalamanız gerekiyorsa, iki kere dikkatli olmanızda fayda var. İşlerinizde özenli ve yapıcı davranmanız gereken bir gündesiniz. Yakın çevrenizden gelen oldukça hareketli ve canlı konuşmalar, dedikodular olabilir. Kardeşlerinizin yaşadığı olaylara karşı kayıtsız kalmayacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminizi maddi kaynaklarınız ve gelir gider dengeniz oluşturmakta.  Alış veriş yaparken kendinizi kaybetmemeye özen göstermelisiniz. İşinizle ilgili konularda daha fazla fedakârlık yapmalı ve sorumluluk almalısınız. Bu konuda başkalarından destek gelebilir. Kişisel yetenekleriniz için daha fazla çaba sarf etmek size fayda sağlayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Hayatınızla ilgili bazı konuları kabulleniyor olmak, sizi rahatlatabilir. Beslenmenize daha özen göstermek isteyebilir ve değişime gidebilirsiniz. İş hayatınıza yönelik alacağınız sorumluluklar, fedakârlık gerektirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluEvlilik Korkusu
Op. Dr. Defne Erkara
Op. Dr. Defne ErkaraGenital bölge beyazlatması
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2 Eylül Balık dolunayı: Burçlara etkileri
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaYere sağlam basma zamanı
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluKireçlenmeye karşı egzersiz
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginManuel terapi nasıl yapılır?
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluDüşünce ve hislerin gücü
Şaduman Canan Karakul
Şaduman Canan KarakulAdımız neler ifade ediyor?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaSizi ışıl ışıl saçlara kavuşturacak o yöntemler
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem Ulaşİtalyan lezzeti: Arançini
En Çok İzlenen Videolar
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?
Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?
Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Öğrenci ve velilere yeni okul dönemine adaptasyon tavsiyeleri

Öğrenci ve velilere yeni okul dönemine adaptasyon tavsiyeleri

Hayvan dostunuzun vefatıyla başa çıkmanın yolları

Hayvan dostunuzun vefatıyla başa çıkmanın yolları

Sizi moda sokacak (sıcak) tarifler

Sizi moda sokacak (sıcak) tarifler

Et kadar protein içeren en iyi bitki bazlı besinler - Bitkisel protein içeren besinler nelerdir?

Et kadar protein içeren en iyi bitki bazlı besinler - Bitkisel protein içeren besinler nelerdir?

Sıradaki Haber