Öğrenci ve velilere yeni okul dönemine adaptasyon tavsiyeleri

Tutum ve davranış değişiklikleri bir günde elde edilen beceriler değil, bunlar zamana yayılıyor. Okulların açılmasını beklemeden, açılacak mı açılmayacak mı diye bakmadan pandemiyle başa çıkmayı çocuklarımıza öğretirsek okul yaşamında rahat olacaklar. Haliyle onların anlayacağı dil ve seviyede hepsine ayrı bir lisan geliştirerek pandemiyi çocuklarımızla konuşmalı, alabilecekleri tedbirleri onlara öğretmeli, tutum ve davranış değişiklikleri için de onlara zaman tanımalıyız.



Uyku düzeninin önceden düzenlenmesi gerekiyor

Bilgisayar ya da ekran onlar için bir eğitim materyali haline geldi. Bu sefer çocuklar ne kadarı eğitim, ne kadarı oyun ve eğlence karıştırmaya başladı. Sürenin kontrolü kaybolmaya başladı. Aslında ders ile eğlence zamanlarını birbirinden ayrıştırmak ve ekran maruziyetini okullar açılsa da açılmasa da çok önceden bir yaşam tarzı olarak dengelemek gerekiyor.

Öğrencilerin erken yatma, erken kalkma, vaktinde derse hazırlanma gibi rutinleri korumaları gerekiyor.



Eğitim çevrimi içi de olsa yüz yüze de olsa çocukların önceden kahvaltılarını yapmış şekilde derse hazırlanması, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarını kazanmış olarak okula gitmesi, onlar için koruyucu ve kollayıcı olacaktır.



Çocukların adaptasyon yetenekleri yetişkinlerden daha iyi

Çocukların adaptasyon yetenekleri yetişkinlerden daha iyi. Öğrencilerin de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını tavsiye ediyorum. Uzaktan birbirlerini sevmeyi, mesafeyi koruyarak oynamayı öğrenmek durumundalar. Daha mesafeli oyun, sohbet ve ilişkilere, bu dönemde alışmak durumundayız.



Çocuklarımızın da bu adaptasyonu gösterebileceklerini umuyorum. Derslerine tabii ki devam edecekler, uzaktan eğitim süreci devam ederse de hiç olmazsa ara ara serbest sohbet odaları oluşturarak akran iletişimine çevrim içi ortamda bile olsa çok ihtiyaçları var.