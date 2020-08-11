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11.08.2020 - 16:34 |

Okulların açılması çocuklarda ruh sağlığını tetikliyor!

Corona virüs pandemisinin yaşandığı bugünlerde okulların güvenli bir şekilde nasıl açılacağı ve alınması gereken önlemler merak konusu. Psikiyatri Danışmanı Dr. Şükrü Ercan, okulların güvenli bir şekilde açılabilmesinin sadece akademik açıdan değil, ruh sağlığı açısından da önemli olduğunu söyledi.

Okulların açılması çocuklarda ruh sağlığını tetikliyor!
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Corona virüs pandemisinin yaşandığı bugünlerde okulların güvenli bir şekilde nasıl açılacağı ve alınması gereken önlemler merak konusu oluyor. Yapılan çalışmalarda birçok ülkede corona virüs semptomatik vakaların yaklaşık yüzde 5-10'unun çocuklarda görüldüğü gözlendi. Okulların açılma dönemi yaklaştıkça öğrenci, veli, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin cevap beklediği sorular öne çıkıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiltere Manchester Çocuk ve Ergen Psikiyatri Danışmanı Dr. Şükrü Ercan, okulların açılmasında risk değerlendirmesinin dengeli ve çok yönlü bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Dr. Ercan, "Okulların uzun süre kapalı kalmasının beraberinde getireceği öğretim seviyesinin yetersiz kalması ve sonucunda ülke ekonomilerine uzun dönemli etkisi, eğitimde fırsat eşitsizliği gibi sorunlar ortaya çıkmakta. Ayrıca süreç, çocuk ve velileri beden ve ruh sağlığı açısından etkilemektedir" dedi.

Aynı zamanda Mektebim Koleji Sağlık Krizleri Komitesi Danışmanı olan Psikiyatrist Dr. Şükrü Ercan, "Okullar akademik öğretim ve eğitimin yanında çocukların kişisel, sosyal ve duygusal gelişiminde; kısa ve uzun dönemli planlama yeteneklerinde; oyun ve fiziksel aktivite, üreticilik, grup içi dayanışma ve paylaşım gibi birçok konuda destek sağlamaktadır. Okullar ayrıca gelişimsel farklılığı olan çocukların fark edilmesi, duygusal travmaların desteklenip yönlendirilmesi açısından da önemli kurumlardır. Okullara bu cepheden de bakmak gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

''Uzun süreli yalnızlık faktörü depresyon tehlikesini tetikliyor''

Çocukların uzun aradan sonra okula uyum sağlamalarının belirli zorluklar içerdiğine değinen Dr. Ercan, konuyla ilgili olarak yapılan bilimsel çalışmalara da değindi. Ercan, ''İngiltere'de 2020 Haziran ayında 'Mind Charity' tarafından yapılan çalışmada 13-24 yaş grubunda olan ve daha önce psikolojik bozukluğu olmayan gençlerin yüzde 22'si, izolasyon döneminde ruh sağlıklarının bozulduğunu bildirmiştir. Yine İngiltere'de Bath Üniversitesinde yapılan ve 1 Haziran'da Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatri Akademisi dergisinde yayımlanan çalışmaya göre pandemi döneminde evde kalmak zorunda kalan çocuk ve gençlerde uzun dönemli depresyon ve anksiyete görülmesi kuvvetle muhtemeldir. Uzun süreli yalnızlık faktörü çocuk ve gençlerde depresyona girme ihtimalini 3 kat arttırabileceği gibi depresyonun en az 9 yıl sürmesine neden olabilir. Lancet dergisinde 12 Haziran'da yayımlanan bir başka çalışma, yetişkinliğe geçiş dönemindeki gençlerin (Bu çalışmaya 10-24 yaş arası gençler katılmıştır.) pandemi sebebi ile arkadaş grupları ile yüz yüze görüşememesinin gelişimlerine negatif etkisi olacağını göstermiştir" diye konuştu.

''Toplumun birçok kesimi ortak çalışmalı''

Okulların güvenli bir şekilde açılabilmesinin sadece akademik açıdan değil, ruh sağlığı açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Ercan, okulların açılmasının toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendirdiğini ve bu çok önemli konuyla ilgili olarak devlet yetkilileri, yerel yöneticiler, eğitimin tüm paydaşları, veli ve öğretmenlerin ortaklaşa çalışıp sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Dr. Ercan, okullar açıldığında eğitimcilerin sadece akademik yöne konsantre olmamaları, bunun yanı sıra çocukların arkadaşları ile zaman geçirebilmelerini sağlamaları ve kaygı, depresyon, yeme, uyku, dikkat bozuklukları konusunda daha gözlemci olup çocuklara gerekli destek ve yönlendirmeleri yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Ercan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ruh sağlığı olmadan tam bir sağlık durumundan söz edilemez. Ayrıca sağlık ve öğrenme arasında da kuvvetli bir bağlantı vardır. Beden ve ruh sağlığı iyi olan çocukların öğrenim ve gelişimleri daha iyi olacak, dolayısıyla iyi öğrenip gelişen çocukların da beden ve ruh sağlığından söz edilebilecektir. Bu zincirin halkalarına zarar vermemek çok önemlidir".

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