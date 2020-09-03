Olcay İsminin Anlamı Nedir? Olcay Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Olcay ismi baht, ikbal ve talih anlamlarına gelmektedir.



Olcay Ne Demek?



Olcay ismi hiç ölme, yaşamını sürdür ve uzun yaşa anlamlarında kullanılmaktadır. Kız ve erkek çocukları için tercih edebileceği bu isim Moğolcadan gelmektedir. Türk Dil Kurumunun sözlüğünde ise bahtlı, baht, talihli ve ikbal anlamına gelmektedir. Her ismin kendine ait özellikleri bulunmaktadır, bu isme sahip olan kişiler cesur ve hırslı insanlar olmaktadır. Sezgileri kuvvetli olan Olcay isminde ki insanlar, katı çizgileri bulunan ve kuralları olan insanlardır. Bu isme sahip olan kişiler şüpheci ve sorgulayan insanlar olabilirler. Hayat içerisinde oldukça atik bir konuma sahip olan Olcay ismi özellikle karakteristik anlamda kişilere büyük bir fayda sağlamaktadır. Bu ismin en büyük özelliklerinden biri ise kişilere doğal bir liderlik vermesidir. Bu isme sahip olan kişiler özgün düşünceye ve kendine has sorumluluk alma hissiyatına sahiptir.



Olcay baht, talih ve istikbal anlamları taşımaktadır. Bu kelime genel olarak kişinin şansı, talihi ve geleceği anlamına gelmektedir. Kız ve erkek ismi olarak kullanılabilecek olan bu kelime günlük hayatta da kullanılabilir. Türkiye’de birçok kişi bu ismi kullanmaktadır, aynı zamanda da kişinin şansını anlatmak içinde bu kelime tercih edilmektedir.



Olcay İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Olcay ismi Kur’an içerisinde bulunmamaktadır, ancak kişiler kız veya erkek çocuklarına bu ismi koyabilirler. Bu ismin Kur’an içerisinde olmaması konulmayacağı anlamına gelmemektedir. Caiz olan isimler arasında olan bu ad, aynı zamanda da içerisinde oldukça güzel anlamlar taşımaktadır.