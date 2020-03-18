Oldukça hırslı davranabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Oğlak burcunda ilerleyen Ay, Mars ve Jüpiter’le birleşiyor. Bu durum özellikle sabah saatlerinde bizi daha hırslı ve mücadeleci kılmakta. Ancak öfkemize çok dikkat edelim. Aşırı hırs ve aç gözlülük yüzünden düzgün düşünemeyebiliriz. Düşmanlıklar ya da husumet nedeni ile sağlıklı adımlar atmakta zorlanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Daha ölçülü ve planlı olmaya bakalım. Oldukça hızlı düşünüp öne çıkabileceğimiz bir gündeyiz. Öğle saatlerinde kendi gücümüzü ortaya koymak adına çok şey yapabiliriz. Ancak bu durum duygusal alanda ya da aileye yönelik konularda daha huzursuz ve sonunda pişman da kılabilir. Pek çok konuda daha sakin düşünmeye çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Tohum Eksikleri tamamlamak iyi olacak. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da tohum burcundayız. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir. Yakın beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz.