Oldukça kararlıyız

Bugün ne yapılabilir? Bugün kişiliğimizi göstermek konusunda oldukça iddialı ve kararlı davranabiliriz. Kafamıza taktığımız konularda büyük bir çaba içerisinde olabiliriz. Daha büyük bir güç ve değişiklik arıyoruz. Bu konular maddi alanda bizi değişikliklere de itebilir. Bugün sezgilerimizden de yararlanabiliriz. Bir süredir üzerinde durduğumuz planlar ve düşünceler konusunda yeni bir farkındalığa varabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Henüz çok açık olmasa da kafamızda tasarladığımız işleri daha pratik hale getirmeye gayret edelim. Duygusal kararlılığımız sayesinde engelleri aşabiliriz. Ancak kişisel çekişmelere, kıskançlıklara bulaşmamak, daha objektif olmak gerekiyor. Günün geç saatlerinde yapabileceğimiz çok şey var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/ Su Duygusal alanda kararlı olmalıyız. Su burcu değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Gün boyunca daha tutarlı ve kararlı olmak yönünde test edileceğiz.