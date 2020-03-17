Oldukça zorlanabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Oğlak burcunda ilerleyen Ay, güney ay düğümü ile Mars arasında duruyor. Böyle zamanlarda bizi duygusal açıdan zorlayan koşullar olabilir. Daha dayanıklı ve kararlı olmak durumundayız. Eve yönelik işler ve uğraşlar açısından zor bir gün olabilir. Duygusal beklentilerimiz bizi yorabilir. Sağlık ve bedensel konulara da dikkat edelim.

Nelerden kaçınmalı? Gelecek yönünde daha ciddi düşünebiliriz. Olaylara bakış açımızda objektif olmaya gayret edelim. Kötümserleşmek bize fayda sağlamaz. Belki daha çok dayanıklılık ve kararlılık göstererek sıkıntıları aşabiliriz. Düşünmeye ve zamana ihtiyacımız olacak. Günün geç saatlerinde daha olumlu koşullar ve destekler var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/ Gece Daha gerçekçi olmaya bakalım. Maya takvimine göre bugün Gece, ya da Karanlık günündeyiz. Bu gün burcu duygusal güvenliğimize ait konuların, psikolojik temaların ağır basabileceğini anlatmakta. Derinliklere yönelme eğilimindeyiz.