24.04.2013 - 16:44 |
Ölü doğum kalp ritmiyle ilişkili
Yeni bir araştırma, ölü doğumların %20'sinin ölümcül kalp ritmi bozukluğu sonucu görüldüğünü ortaya çıkardı.
Ölü doğum, fetüsün 20. haftadan sonra ölmesiyle yaşanıyor. Doğum sırasında veya öncesinde görülebiliyor. 2009 yılında tüm dünyada tahmin edilen ölü doğum sayısı 2.64 milyondur.
Bu araştırmada uzmanlar 91 açıklanamayan ölüm doğum vakasını inceledi. Bu ölümlerden 18'inde gen mutasyonu saptandı. Gen mutasyonu QT sendromuyla ilişkilendiriliyor.
QT sendromu, düzensiz kalp atışını ve diğer kalp rahatsızlıklarını arttıran bir rahatsızlık olarak biliniyor. QT sendromu genç ölümlere neden olabiliyor. Ani bebek ölümlerinin %10'unun QT sendromu kaynaklı olduğu biliniyor.
Uzmanlar QT sendromunun fetüs ölümlerine de yol açtığını düşünüyor.