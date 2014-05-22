Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri Önce dondur sonra kariyer yap!
22.05.2014 - 09:49 |

Önce dondur sonra kariyer yap!

Amerika'da yayınlanan Bloomberg Businessweek'teki haberde anne olmak aynı zamanda da kariyer yapmak isteyen kadınlara; önce yumurtalığınızı dondurun sonra kariyer yapın uyarısı yapıldı.

Önce dondur sonra kariyer yap!
ABONE OL

Çünkü kadın üreme yeteneği 35 yaş sonra hızla azalır. Kariyer ve çocuk ikilemi yaşayan kadının bunu çözmesi gerekir.

Op. Dr. Halit Fırat Erden

Tüp Bebek, Üreme İmmünolojisi ve Cerrahisi Uzmanı

Kadın çok çalışıp çocuk sahibi olmayı erteleyip 40 yaşına geldiğinde kadın doğum uzmanından üreme yeteneğini kaybetmesi ile ilgili kötü haber alabilir. Amerika'da 2008 yılında yapılan aile gelişimi konulu resmi çalışma verilerine göre; 40 ile 44 yaş arasındaki kadınlar arasında kendi tercihleri ile çocuk sahibi olmayan kadınlar ve çocuk sahibi olmak istedikleri halde hamile kalamayan kadınların sayısı eşit. New York Üniversitesi’nde 2013 yılında yapılan bir çalışmada ise yumurtalarını donduran 183 kadının yüzde 19’u çalışma ortamları daha esnek olsaydı daha erken çocuk sahibi olabileceklerini dile getirdi. Oysa kadın yumurtalarını dondurduğunda anne olabilme konusunda önemli bir adım atmış olur. Bu da hem iş hayatında hem de ikili ilişkisinde olumlu sonuçlar verir. Çünkü kadın yumurtalarını dondurarak aile kurmak için zaman kazanırken aynı zamanda hayattaki diğer hedeflerini planlama şansı kazanır.

35 Tehlikeli Yaş

Kız çocuğu yaklaşık 1,5 milyon yumurta hücresi ile dünyaya gelir. Doğumdan itibaren her ay ergenlik öncesi, gebelik, lohusalık dönemleri de dahil olmak üzere yumurtalar harcanır. Ama 35 yaşından sonra bu süreç çok hızlanır ve anne olabilme yeteneği azalır. Amerika'da yumurtalarını donduran kadınların ortalama yaşı iki yıl önce 39 iken şimdi 37. Amerikalı kadın doğum uzmanları bu işlem için artık 30’lu yaşların başında daha fazla kadının başvurduğunu belirtiyor. Uzmanlar daha genç kadınların yumurtaları daha sağlıklı olmakla beraber yumurtalarını kullanmak zorunda kalmadan önce çok daha fazla zamanları olduğuna da dikkat çekiyor.

Kadın üzerindeki kariyer mi çocuk mu baskısından nasıl kurtulur?

Çocuksuz her kadın -ortalama 35 yaşına kadar- ailesi ve arkadaşlarıyla kadın sağlığı hakkında merak ettiklerini sorgular. Kadının asıl merak ettiği konu; anne olmasına engel oluşturacak etkenlerdir. Bu meraka karşın modern kadında kariyer sahibi olma isteği çok daha baskındır. Çelişki yaşayan kadın yaşadığı ilişkisinde evliliğe gider mi, aradığımı buldum mu, doğru kişi mi sorularının cevabını ararken yorulur. Baskıdan kurtulmak ister. Erkeklerin biyolojik saati kadınların ki kadar hızlı işlemediği için kadın aceleci davranabilir. İşinde başarılı, iyi para kazanan ve iş dünyasında oldukça saygın bir konum kazanan kadın için tek sorun; ortada koca ve bebek olmaması ve hızla azalan doğurganlığıdır. Arkadaşları evlenip çocuk sahibi olurken kendisinin bu ikilemi çözememiş olması psikolojisini bozabilir. Yumurtalarını dondurmak zaman kazanmak, ileride bir çocuk sahibi olma olasılığı olmasını bilmek kadını bu baskıdan kurtarır. Kesin bir şey değil bu ama yine de bir şansı olduğunu bilmesi önemlidir. Madalyonun diğer yüzü ise kariyer yaparken çocuk sahibi olan kadının yoğun çalıştığı için çocuğu ile yeterince zaman geçirememesidir.

Türkiye'de kadın hangi şartlarda yumurtasını dondurabilir?

Günümüz teknolojisi yumurta, sperm hücresi ve embriyonun dondurulup uzun süre saklanabilmesi, çocuk sahibi olmak istendiğinde kullanılması açısından çok uygun şartları oluşturdu. Ancak tüp bebek tedavisinde embriyolar yasal olarak dondurulup saklanabilirken, evli olmayan kişiler için yumurta ve sperm dondurmada kısıtlamalar var. Çocuk planlarını ertelemek isteyen bekar kadın için yumurta dondurmak teknik olarak mümkün yasal olarak değil. Bu durum özellikle 35 yaş üstü kadınlar için ciddi sorun oluşturur. Kadın yumurta hücresi dondurulabilmesi için bunun bir zorunluluk gereği yapıldığının belgelenmesi gerekir. Örneğin kadının yumurtalığı alınacak, ameliyat olacak ya da kemoterapi alacaksa ve bu tedavilerin yumurtalıkları çalışamaz hale getireceğine dair belge getirirse, evliyse kadın yumurta hücreleri dondurulabilir. Diğer şartlarda yasal olarak yumurta dondurması kadının mümkün değil. Üreme hücrelerinin sağlıklıyken dondurulup saklanması kadını pek çok riskten korur. Dondurulmuş hücre sıvı azot içinde eksi 195 derecede olan tankta yıllarca saklanabilir. Türkiye'de yasal sınır 5 yıl. Yönetmeliklere göre tüp bebek laboratuarlarında dondurma bölümünde saklanır. Bilimsel olarak o tank, içindeki sıvının akıp gitmeyeceği her yerde yani evinizde bile kapağı kapalı olarak saklanabilir. Önemli olan tankın içindeki sıvı azotun bitmemesidir. Sadece hücreler çözülmemesi için sıvı azotun yenilenmesi gerekir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkilerinizde çift taraflı durumlar yaşayabilirsiniz. Kararsızlık içinde yeni ufuklara açılma isteği içine girebilirsiniz. Ruhsal olarak daha fazla anlama ve öğrenme isteği içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla sosyalleşebilirsiniz. Gün içinde bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kriz yaratacak durumlardan kaçınmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlere yönelip kafanızı dağıtacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili olayların arasında kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma hayatınızda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Aileniz için emek harcadığınız konular gündeme gelebilir. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuya kendinizi adayacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Aldığınız sorumluluklar sizi yorabilir. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İlişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kendinizi akışa bırakmaya çalışmalısınız. Parasal konularla da ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Ortaklı konulara karşı özenli yaklaşmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlerde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak için uygun koşullar oluşabilir. Aşk hayatınızda kararsızlık içinde kalabilirsiniz. Bu durum bitişlere neden olabilir. Kafanızı dağıtmak için keyif aldığınız şeyler için para harcamak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Babanızla ilgili olayları ihmal etmemeye özen gösterim. Gün içinde güven arayışı içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sorgulamalar ve bitişler olabilir. Uğraştığınız işleri bitirmek içinde çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Zekânızı kullanarak çözüm bulacağınız sorunlar gündeme gelebilir. İlişkinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İyi yönetemezseniz bitişler olabilir. Ortaklı konularda dikkat etmeniz gereken koşullar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelirlerinizle ilgili dalgalanmalarla ilgilenebilirsiniz. Bütçe planlaması yapabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat edilmesi gereken zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle sorumluluklarınızı daha rahat yerine getirebilirsiniz. Aşk konularında kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Bitirmeniz gereken işler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular üzerinde yoğunlaşacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerde bitişler olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Bedeninize ait konulara daha dikkatli yaklaşmalısınız. Parasal sorunlarınızı çözmekte başkalarından destek alabilirsiniz. Bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde çift taraflı durumlar oluşabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar gerçekleşebilir. Sıkıntı duyduğunuz konuları bitirmek için istek duyabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Daha çok bitirilmesi gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İlişkinizde yaşanan sıkıntılar, gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla sosyalleşerek biraz kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda bitirmeniz gereken işleri toparlamanı gereken zamanlar olacak. Başkalarından aldığınız desteklerle bunu rahatça halledebileceksiniz. Parasal konulara dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki statünüzü korumanız gereken bir gündesiniz. İlişkilerinizdeki sıkıntılarınızı işe yansıtmamaya özen gösterin. Gün içinde üstlendiğiniz sorumlulukları bitirmeniz gerekebilir. Üstlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Ortaklı para konularına dikkat etmelisiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Adil Yıldırım
Adil YıldırımAslında doğru adamlar var!
Fit Gusto
Fit GustoLeblebi kurabiye tarifi ve çapraz bulaşma
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa5 Temmuz 2020 Ay tutulması ve burçlara etkileri: Sadıklar ve sadık olmayanlar
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca5 Temmuz Ay Tutulması
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
Merve Girgin
Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
Nur Demir
Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
Betül Yergök
Betül YergökTest: Flörtte nasıl birisin?
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emziren annelerin sütünü arttıracak içecek

Emziren annelerin sütünü arttıracak içecek

Havuza ve denize girenler dikkat! Dış kulak yolu enfeksiyonunu tetikliyor

Havuza ve denize girenler dikkat! Dış kulak yolu enfeksiyonunu tetikliyor

Tartışma büyüyor, lezzet kentleri birbirine girdi: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?

Tartışma büyüyor, lezzet kentleri birbirine girdi: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?

Düğün hazırlığı sırasında uygulanabilecek 4 estetik işlem

Düğün hazırlığı sırasında uygulanabilecek 4 estetik işlem

Sıradaki Haber