MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Önümüzdeki ayları bile etkileyecek!
06.09.2020 - 09:35 |

Önümüzdeki ayları bile etkileyecek!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Önümüzdeki ayları bile etkileyecek!
ABONE OL

Bu hafta Mars’ın gerilemeye başlamasına çok dikkat etmeliyiz. Önümüzdeki ayları etkileyecek konuların açılmaya başladığını görebiliriz. Mars 10 Eylül’den 14 Kasım’a kadar geri harekette kalacak. Bu dönemde yavaşlamak, acele etmemek ve ani çıkışlardan kaçınmak gerekiyor. Öfke yaratan konulara bulaşmamalıyız. Bu dönemde Terazi’ye ilerleyen Merkür ve Aslan’a ilerleyen Venüs ise sosyal konularda, arkadaşlıklarda daha dışadönük bir tempo yaratıyor. Dikkat çekmek, ilişkilerde daha aktif davranmak mümkün. 9’u civarında pek çok konuda değerlendirme yapabilir, aşırı hırslı tutumlarımızı gözden geçirebiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

6 Eylül Pazar

Hayatın güzel yönlerine zaman ayırabiliriz. Zevklerde, keyiflerde abartı da mümkün.

7 Eylül Pazartesi

Özellikle parasal konularda beklenmedik gelişmeler planlarımızı değiştirebilir.

8 Eylül Salı

İşler çok hızlı ilerlemeyebilir. Eldeki işlere konsantre olmaya bakalım.

9 Eylül Çarşamba

Bugün görüşmeler, hareket ve iletişim açısından oldukça verimli geçebilir. Pratik düşünmeye bakalım.

10 Eylül Perşembe

Çabalarımızı en üst aşamaya çıkarabiliriz. Yeteneklerimizi ortaya koymak için önemli fırsatlar var.

11 Eylül Cuma

Duygusal açıdan önem verdiğimiz konular, eve yönelik işlere yönelme fırsatı var.

12 Eylül Cumartesi

Karşılıklı konularda fazla alınganlık yapmamaya bakalım. Beklentilerimizde daha dengeli olmalıyız.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün sevdikleriniz ve keyfiniz için daha çok harcama yapabilirsiniz. Parasal konularda cömert olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay burcunuzda ilerlemeye devam ederken kendinize güveniniz yüksek. Ancak ilişkilerinizde tek taraflı düşünmemeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün zahmet çıkarabilecek bazı durumlar ve huzursuzluklar gündeme gelebilir. Daha sabırlı olmalı, gurur konusu yapmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Arkadaşlarla bir arada olmak, daha çok eğlence dikkat çekebilir. Başkaları ile paylaşabileceğiniz çok şey var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Oldukça gayretli ve çaba içerisinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel alanda dikkat çekmeniz, öne çıkmanız zor olmayacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal konulara yönelebilir, kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyebilirsiniz. Uzaklarla ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklaşa bir konuda daha kararlı davranmanız gerekebilir. Şüphe yaratan ya da gizli kalan durumlarla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken daha dengeli olmaya çalışmalısınız. Kimi zaman taviz vermeniz gerekebilir. Ancak çok şey de paylaşabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Severek yaptığınız bir işe odaklanmanız olumlu sonuçlar getirebilir. Sahnesi olan uğraşlar, sanatsal uğraşlar için hareketli bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyifli zamanlar ve zevklere yönelmek söz konusu. Harcamalarınızı daha dikkatli yapmalısınız. Aşkta da canlanma var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın yapabileceğiniz çok şey var. Aynı zamanda eve yönelik konularda da cömert davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareket, ziyaret ve pek çok konuda değişiklik getiriyor. Zihinsel açıdan kendinizi daha iyi ifade edebilir, etkin olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku

Burç Hesaplama

HESAPLAMA TÜRÜ
ADINIZ
CİNSİYETİNİZ
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM SAATİ
DOĞUM YERİ

Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaErkeklerde meme küçültme
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginB12 VİTAMİNİ NEDİR ?
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDiyeti Fitness İle Destekleyin
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDikkat ! Mars geri gitmeye başlıyor
Melis Güvenç
Melis Güvenç'Yeteneğiniz yoksa size ancak bir proje sabrederler'
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak dolgusu nedir, nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ çocuklar vardır!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni gerçekten seviyor mu?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinsellikte altın kurallar
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay
En Çok İzlenen Videolar
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Baldıran Otunun Faydaları Nelerdir? Baldıran Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Baldıran Otunun Faydaları Nelerdir? Baldıran Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Süpürge Otunun Faydaları Nelerdir? Süpürge Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Süpürge Otunun Faydaları Nelerdir? Süpürge Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Işkın Otunun Faydaları Nelerdir? Işgın Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Işkın Otunun Faydaları Nelerdir? Işgın Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Ayrık Otunun Faydaları Nelerdir? Ayrık Otu Bitkisi Nasıl Kullanılır?

Ayrık Otunun Faydaları Nelerdir? Ayrık Otu Bitkisi Nasıl Kullanılır?

Sıradaki Haber