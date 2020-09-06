Önümüzdeki ayları bile etkileyecek!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta Mars’ın gerilemeye başlamasına çok dikkat etmeliyiz. Önümüzdeki ayları etkileyecek konuların açılmaya başladığını görebiliriz. Mars 10 Eylül’den 14 Kasım’a kadar geri harekette kalacak. Bu dönemde yavaşlamak, acele etmemek ve ani çıkışlardan kaçınmak gerekiyor. Öfke yaratan konulara bulaşmamalıyız. Bu dönemde Terazi’ye ilerleyen Merkür ve Aslan’a ilerleyen Venüs ise sosyal konularda, arkadaşlıklarda daha dışadönük bir tempo yaratıyor. Dikkat çekmek, ilişkilerde daha aktif davranmak mümkün. 9’u civarında pek çok konuda değerlendirme yapabilir, aşırı hırslı tutumlarımızı gözden geçirebiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
6 Eylül Pazar
Hayatın güzel yönlerine zaman ayırabiliriz. Zevklerde, keyiflerde abartı da mümkün.
7 Eylül Pazartesi
Özellikle parasal konularda beklenmedik gelişmeler planlarımızı değiştirebilir.
8 Eylül Salı
İşler çok hızlı ilerlemeyebilir. Eldeki işlere konsantre olmaya bakalım.
9 Eylül Çarşamba
Bugün görüşmeler, hareket ve iletişim açısından oldukça verimli geçebilir. Pratik düşünmeye bakalım.
10 Eylül Perşembe
Çabalarımızı en üst aşamaya çıkarabiliriz. Yeteneklerimizi ortaya koymak için önemli fırsatlar var.
11 Eylül Cuma
Duygusal açıdan önem verdiğimiz konular, eve yönelik işlere yönelme fırsatı var.
12 Eylül Cumartesi
Karşılıklı konularda fazla alınganlık yapmamaya bakalım. Beklentilerimizde daha dengeli olmalıyız.