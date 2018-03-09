Alışkanlıklar Cinsel İsteksizliğe Sürüklüyor!

Cinsel isteksizlik, erkeklerin problemleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Cinsel istek; acıkmak, terlemek ve susamak gibi doğal bir durumdur. Kendiliğinden ortaya çıkar. Kısaca cinsel istek ve arzu insanın yaradılışında vardır.

Cinsel istek bozukluğu kadınlarda daha sık görülmektedir. Ancak cinsek yokluğu erkeklerde sertleşme bozukluğuna neden olabilir. Sertleşme olmadığı takdirde de ilişki gerçekleşmez. Oysa kadınlar, isteksiz olsa bile ilişkiye girebilir. Bu nedenle kadınlar cinsel isteksizliğini maskeleyebilir.

Öte yandan cinsel isteksizlik yaşam boyu devam edebilir. Bu isteksizlik partnerden kaynaklı da olabilir. Kişi, partnerine karşı olan heyecanını kaybedebilir. Bu ise partnerler arası cinsel iletişimsizlik, uyum eksikliği, kişisel çatışmalar, kişilik bozukluklarına yol açar. Bu problemler çözüme kavuşmadan sağlıklı bir ilişkinin olması mümkün değildir.

Vücudunuzun İsteklerine Kulak Verin!

Cinsel isteği normal olan kişiler zamanla gerek partnerlerine gerekse diğer uyaranlara karşı cinsel heyecan hissetmezler. Bu durumda genellikle tıbbı sorunlar (diyabet, kanser, ilaçlar, hormon bozuklukları vs.) etkilidir.

Cinsel istek ve arzular, yaşla paralel olarak körelmektedir. Bu körelmede kilo, sigara, düzensiz hayat, hormonsal ve diğer hastalıkların da etkisi vardır. Erkeklerde en önemli nedenlerden biri Andropoz dediğimiz yaşlanma belirtilerini içeren hormonsal değişikliklerdir. Gençlikte kendiliğinden olan cinsel heyecan yaş ilerledikçe belli bir çabanın ardından gelmektedir.

Sertleşme bozukluğu olan ve erken boşalan kişilerde cinsel isteksizlik doğal olarak gelişir. Burada sertleşme veya erken boşalma tedavisi uygulandığı zaman kişilerin cinsel heyecanı geri döner.

Cinsel İstekleriniz Sizin Kontrolünüzde!

Birden çok partner, sık sık mastürbasyon yapmak cinsel isteksizliğe davetiye çıkarabilir. Buna karşın aynı kişi, aynı ortam ve aynı tarz ilişki de cinsel heyecanın kaybolmasına yol açabilir. Bu durumunun önüne geçmek için, yeni fanteziler geliştirmek, mekan değiştirmek yani kaybedilen cinsel isteksizliği geri kazanmak için farklı aktiviteler yapmak önemlidir.

Sürekli aynı şeylerin tekrarlanması bir süre sonra alışkanlığa dönüşmektedir. Alışkanlıklar da cinsel isteksizliği beraberinde getirebilir. Cinsel ilişki ilk olarak beyinde başlar; beyin penise sinyal göndererek cinsel arzularını yönetebilir. Bu konuda partnerinizin cinsel ilişkiden ne beklediği, neleri sevdiği, nelerden hoşlanmadığını bilmek sağlıklı ilişki için olmazsa olmazdır.

Cinsellikte her iki tarafında zevk alması gerekir. Zevk alınmayan bir ilişkide cinsel istek azlığı meydana gelebilir, ilişkiye olan heyecan kaybolabilir.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı