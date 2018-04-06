Anı Yaşayın, Hazzınızı Ertelemeyin!

Cinsel aktivite sırasında orgazma uluşamama veya gecikmesi olarak tanımlanır. Bu durum partnerler arasında sorun yaratıyor ve kişide stres kaynağı haline gelmiş ise bunu bir hastalık olarak kabul edebiliriz.

Geç Boşalmanın Sebepleri

En sık sebep ilaç kullanımıdır. Geç boşalan hastaların yaklaşık %40’nın antidepresan ilaç kullandığı saptanmıştır. Özellikle Serotonin geri alınımını engelleyen antidepresan grubu ilaçların boşalma süresini 7 kat arttırdığı tespit edilmiştir.

Hormonsal bozukluklar geç boşalmaya neden olabilir. Düşük testosteron ve yüksek prolaktin düzeyleri en sık sebeplerdir. Tiroid hormonunun düşüklüğü (hipotroidi) diğer önemli bir sebeptir. Araştırma yapılırken bu 3 hormonun değerlerine mutlaka bakılmalıdır.

Psikoseksüel nedenler ile geç boşalma oluşabilir. Geç boşalmanın psikolojik olduğunu düşündürecek nedenler özetle şunlardır:

• Masturbasyon sırasında sorun yaşanmaz iken partner ile sorun yaşanması

• Partnerler arasında farklar olması

• Aynı partner ile farklılıkların yaşanması

• Cinsel ilişki ile ilgili korku, kaygı ve endişelerin olması

Geç Boşalmaya Neden Olan Faktörler

Cinsel istismara maruz kalmak, bağlanma güçlüğü, cinsel geçmişte yaşanan sorunlar, öfke duygusu, zevk almayı kendine layık görmemek, dini inançlar, günah algısı, sperm ya da vajinadan korkma, partnerine zarar vereceği korkusu, gebelik korkusu.

Yanlış mastürbasyon tekniği geç boşalmaya yol açabilir. Hızlı ve basınçlı mastürbasyon peniste aşırı uyarıma neden olur. Aynı uyarılmayı cinsel ilişki sırasında elde etmek neredeyse imkansızdır. Sonuç olarak vajinal ilişki sırasında yeterli hız ve basınç oluşmadığı için kişi boşalamaz yada geç boşalır. Bu nedenle uygun şekilde ya da vajinal ilişkiyi taklit eder şekilde mastürbasyon yapılmalı.

Penis duyu kaybı ya da hissiyatın azalması. İleri yaşlarda sık görülür. Diyabet hastalığı uç organların sinir ve damarlarında harabiyete neden olduğu bilinir. Bu nedenle şeker hastalarında peniste his kaybı olabilir. Özellikle bel sinirlerini etkileyen hastalıklar, travmalar ve kronik alkol kullanımı sinir iletimini azaltacağı için geç boşalmaya neden olabilir.

Gecikmiş orgazmda süre koymak ya da süre ile tanımlamak çok doğru bir yaklaşım değildir. Önemli olan çiftlerin verdiği tepkidir. Örneğin 45 dakikalık bir vajinal ilişkiden her iki tarafta memnun ise sorun yok demektir. Erkek 45 dakika sonra boşaldığı için geç boşalmış diyemeyiz. Ama bu durum çiftlerin birinde ya da her ikisinde şikayet oluşturuyor ise buna geç boşalma diyebiliriz.

Yapılan geniş çaplı çalışmalarda bir erkeğin vajinal ilişkideki boşalma süresi ortalama 5 dakika ile 22 dakika arasındadır. 25 dakikayı geçen vajinal ilişkilerde çiftlerin özellikle de kadınların durumdan mutsuz olduğu saptanmıştır.

Boşalamama veya geç boşalma erkekler arasındaki görülme sıklığı yüzde 1-5 arasında değişmektedir. Özellikle 50 yaşında sonraki erkeklerde daha sık görülmektedir. Yapılan çalışmalarda genetik bir geçiş saptanmamıştır.

Geç boşalma ya da boşalamama cinsel hayatın en başından beri olabildiği gibi sonradan da başlayabilir. Sonradan başladığında kriter aynı partner ile en az 6 aydır geç boşalmanın olmasıdır.

Tedavi Yöntemleri

Tedavide en önemli nokta altta yatan sebebi bulmak ve tedaviyi ona göre yapmaktır. Bu anlamda korkuların giderilmesi, partnerler arası sorunların çözülmesi, mastürbasyon tekniğinin değiştirilmesi, alkol tüketiminin azaltılması, hormonsal bozuklukların giderilmesi gerekir. Kalıcı bir tedavi için bu sorunlar çözülmelidir.

Anlık çözüm olarak ilaç tedavileri kullanılabilir. İlaç tedavileri kullanıldığı sürece etkilidir. Bu amaçla en çok bupripion etken maddeli ilaç kullanılmaktadır.

Penis duyumun azaldığı ya da kaybolduğu durumlarda penis vibratörleri kullanarak boşalma sağlanabilir. Penis vibratörünün başarı oranı yaklaşık yüzde 72’dir.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı