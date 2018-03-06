Cinsel Döngüyü Bilmek Hazzı Arttırır!

Cinsel döngüyü bilmek cinsel ilişkide birçok şeyi kavramaya yardımcı olmaktadır.

Cinsellikte kadın ve erkek arasında belirgin farklılıklar bulunur. Özellikle kadınlar, cinsel döngülerini bildikleri takdirde cinsel birliklerinden çok daha fazla haz alabilir.

Cinsel döngü ya da cinsel siklus, cinsel uyaranlara karşı gösterilen fizyolojik tepkidir. Master&Johnson cinsel döngüyü kadında ve erkekte 4 evreye ayırır.

Kadın ve Erkeklerin Cinsel Evreleri

1. Evre Uyarılma

Bu evrede cinsel istek ve arzu eşzamanlı uyarılmaya başlar. Bu evreyi başlatan görme, koklama, duyma, dokunma ve düşünmedir. Erkeklerde daha çok görme duygusu ön plana çıkarken, kadınlarda ise dokunma, arzulanma ve düşünme duyuları ön plandadır. Bu sebeple, erkeklerin cinsel istek duyabilmesi için görmesi yeterlidir. Kadınlar ise gördükleri karşısında bağ kurmak isterler. Ancak bağ kurdukları erkeklere karşı uyarılabilir.

Uyarılan bir erkeğin penisi sertleşir, penis boyu uzar, boyun ve göğüs bölgesinde kızarmalar olur. Uyarılan bir kadının ise vajinası genişler, vajinal lubrikasyon (sulanma-kayganlaşma) olur, meme uçları dikleşir, meme boyutları ve klitorisi büyür.

2. Evre Plato

Bu evre ise penisin vajina içerisindeki süresi olarak tanımlanabilir. Bu sürenin ortalama 5-10 dakika olması beklenir. Bu süre partnerlerin orgazm olabilmesi için yeterlidir. Uyarılan bir kadın ortalama 6-7 dakika içinde orgazm olabilir. Erken boşalan erkeklerde ise bu süre bir dakikanın altındadır. Erken boşalma olduğu durumlarda kadınlar da orgazma ulaşamaz.

Plato aşamasında erkekler ve kadınların testosteron/östrojen seviyesi artar. Peniste sertleşme olurken, vajina genişler. Bununla birlikte yüzde kızarma, elde ince titremeler, kalp ritminde hızlanma, anal ve aşk kaslarında ritmik kasılma, nefes kesilmesi veya hızlı nefes alıp verme görülür. Bunlar fiziksel olarak verilen olağan tepkilerdir. Kadınların bu tepkileri abartarak orgazmını kolaylaştırması istenirken, erkeklerin ise bu fiziksel tepkileri yöneterek orgazmı kontrol etmesi beklenir. Eğer bir erkek bu normal fiziksel tepkileri yönetemez ise erken boşalma yaşayabilir.

3. Evre Boşalma/Orgazm

Erkeklerde meni çıkışı, kadınlarda ise vajinal ve rahim kasılmaları ile karakterize bir dönem olarak görülmektedir. Her iki cinste olan bu güçlü ve ritmik kasılmalar ortalama 0.7-1 saniye aralıklar ile olur. Cinsel döngüde en kısa süren ama zevkin en fazla duyulduğu dönemdir. Plato aşıldıktan sonra bu evre kontrol edilebilen bir evre değildir. Kendiliğinden gerçekleşir ve durdurulamaz.

4. Evre Çözülme

Orgazm olan kadın ve erkeğin fiziksel değişikliklerinin normale dönme evresidir. Cinsel döngüde kadın ve erkek arasındaki en belirin farklar çözülme evresinde yaşanır. Çözülme evresinden sonra tekrar uyarılma evresine dönmek kabaca şarj olmak gibi algılanabilir.

Erkeğin penisindeki sertleşme, boşalmadan sonra 1-2 dakika içinde kaybolabilir. Bu evrede cinsel istek ve arzu yok denecek kadar azalır. Bununla birlikte erkeklerde cinsel döngünün hemen tekrar başlaması oldukça zordur. Kadınların ise tekrar cinsel istek duyması ortama 15-20 dakika sürebilir. Kadınların bu evrede erkeklerden farkı, cinsel istek ve arzularının orgazmdan sonra hemen kaybolmamasıdır. Kadınlar bir süre bu evrede kalırlar.

Öte yandan ilk olarak erkeklerin orgazm olması ilişkiyi sonlandırırken, kadınlarınki devam ettirebilir.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı