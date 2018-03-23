Haz Almak İçin Orgazm Şart mıdır?

Cinsellikte haz almak oldukça önemlidir. Fakat haz almanın tek koşulu orgazm değildir.

Orgazmı, cinsel uyarım ve zevkin doruk noktası olarak tanımlayabiliriz. Orgazm kadın ve erkekte farklı şekillerde ve etkilerde görülür.

Orgazm, hem kadın hem de erkek için hayati önem taşır. Orgazm olmaya çalışmayın haz almaya çalışın. Hedefiniz haz almak olursa orgazm refleks olarak ortaya çıkacaktır.

Sonuca Odaklanmak Orgazmı İmkansızlaştırır!

Hedefiniz orgazm olmak olursa üzerinizde baskı oluşacak ve bu baskı haz almanızı engelleyecektir. Ancak amaç orgazm olduğunda, yaşanan baskı ve stres nedeniyle hem haz alamazsınız hem de orgazm olamazsınız. Kendinizi başarmaya ve biran önce sonuç almaya odaklanmış bir şekilde bulabilirsiniz. Sonuç ya da orgazm odaklı olunursa orgazm imkansız hale gelebilir.

Orgazm olmak için çerçevelerle belirlenmiş kesin kurallar yoktur. Ancak orgazmın ön koşulu haz almaktır. Yapacağınız ya da öğreneceğiniz uygulamalar size haz vermiyorsa yapmayın. Uygulanan her yöntem, herkese aynı hazzı vermez. Kimi kadın oral seks yapılmasından haz alır, kimi kadın vajinal ilişkiden.

Bir orgazm türünü bilip öğrenip ve deneyimleyip haz alamadığınız için terk etmek ile baştan karşı çıkmak arasında çok büyük fark vardır. Bunu bilemezsiniz ve çok büyük bir hazzı kaçırıyor olabilirsiniz.

Duygularınızın Esiri Olmayın!

Bazı korkular, haz almayı ve orgazm olmayı azaltmaktadır. Yakalanma korkusu, bakireliğin bozulma korkusu, hamile kalma korkusu, günah işleme korkusu, terk edilme korkusu, zevk verememe korkusu, beğenilmeme korkusu.

Korku bir duygudur ve duygular ise beynimizin bize verdiği uyarılardır. Bu aşamada ya duygularınızın esiri olarak yaşarsınız ya da uyarıları dikkate alıp çözüm üretirsiniz. Duygularınızın esiri olmaktansa, duygularınızı kontrol altına almayı, onu yönetmeyi bilmek ve öğrenmek gerekir.

Kalp Hastalıklarına Kalkan Olur

Orgazm, sadece cinsel zevk almaktan ibaret değildir. Orgazmın sağlık, psikolojik ve kozmetik anlamda birçok faydası bulunmaktadır. Bedensel ve ruhsal bir rahatlama sağlar.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, stresi azaltır, uyku kalitesini artırır, kalp hastalıklarına karşı korur, uyku kalitesini artırır, ağrı eşiğini yükseltir, cildi güzelleştirir ve kişiyi değerli hissettirip partneri ile olan ilişkisini kuvvetlendirir. Bununla birlikte seratonin hormonunun salgılanmasını sağlayarak, kişinin daha mutlu olmasına yardımcı olur.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı