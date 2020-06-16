Meme büyütmede en çok kullanılan silikon ve memeye yağ enjeksiyonu yöntemleridir. Çok sorulan sorulardan birisi de ne zaman meme büyütme için uygundur. Bu konuda merak edilenleri bu yazıda cevaplayalım.

Kaç yaşında yapılmalı?

Meme büyütme ameliyatı için ilk şart kişinin 18 yaşını doldurmuş olmasıdır. Daha önce kişi hem reşit olmadığı için kendi kararını verecek yetkinliğe sahip değildir hem de meme gelişimi tam olarak bitmemiştir. Üstelik meme büyütme zorunlu bir sağlık gereksinimi değildir. Üst yaş sınırı ise yoktur. Sağlıklı bir kadın ileri yaşlarda da meme büyütme ameliyatı olabilir.

Hangi mevsimde yapılmalı?

Eskiden yaz döneminde ameliyat daha az yapılırdı. Şimdi ise gerek arabalar gerekse evler ve işyerleri klima ile çok konforlu. Aşırı terleme olmuyor. O yüzden her mevsim yapılabilir. Ancak ameliyat sonrası havuz, deniz ve güneşlenme 1 ay süreyle kısıtlandığı için deniz tatilini ona göre ayarlamak gerekiyor.

Evlenmeden önce mi sonra mı meme büyütme?

Kadın memesinin büyüklüğünden ve şeklinden memnun değilse, evlenmeden silikon takılabilir veya yağ enjeksiyonu ile meme büyütme yapılabilir. Bazı kadınlar acaba ilerde eşim bu durumdan şikayetçi olabilir mi diye düşünebilirler. Açıkçası çoğu erkek bu durumdan rahatsız olmayı bırakın daha da memnun olur. Ayrıca beden kadının kendi bedeni ve bu işlemi başkasını mutlu etmek için yaptırmıyor. O yüzden evlenmeden önce veya sonra meme büyütme fark etmez.

Hamilelikte meme büyütme yapılır mı?

Hamilelik ve emzirme döneminde meme büyütme yapılmaz. Çünkü genel anestezi ile yapılan bir ameliyattır. Emzirme dönemi bittikten en az 3 ay sonra meme büyütme ameliyatı yapılabilir. Bunun 2 sebebi var. Birincisi süt salgılayan bir memede ameliyat yapılırsa enfeksiyon riski fazla olur. İkinci sebep ise artık süt vermeyen meme son şeklini bu sürenin sonunda alır. Böylece doğru bir boyut silikon seçimi mümkün olur. Ya da yağ enjeksiyonu yapılacaksa doğru miktar yağ her 2 memeye eşitliği sağlayacak şekilde verilmiş olur.

Emzirme öncesi silikon takılabilir mi, yoksa sonraya mı bırakılmalı?

Meme büyütme ameliyatı emzirmeyi engellemez. Çünkü ameliyat sırasında meme dokusu ile hasar verecek düzeyde temas olmaz. Kas altı veya meme altı takıldığı için süt bezlerini etkilemez. Hatta memeyi öne ittiği için daha rahat bir emzirme bile sağlayabilir. Ancak bazı kadınlar hamilelik ve süt verme döneminde meme formunun bozulacağını, dolayısı ile meme büyütmenin boşa gideceğini düşünebilirler. Bir yere kadar bu doğrudur. Ancak aşırı kilo alıp verme olmadıkça bu sorun yaşanmaz. Zaten meme küçük olduğu için o dönemlerde aşırı büyüyerek esneme ve sarkma çok sık olmaz. Tabi bu durum daha çok kadının deri elastikiyeti ile ilgilidir. Birde etraftan hamilelikte meme büyür diyerek ameliyata engel olunmaya çalışılır. Hamilelikte meme bir miktar büyüse de sonrasında yine aynı düzeye döner. Hatta çoğunlukla daha çok küçülür veya sarkar.

Sonuç olarak; hamileliğe çok zaman varsa, gençlik yıllarını küçük memeyle geçirmek istemeyen kadınlar hamilelik öncesi meme büyütme yaptırmalı, yakın zamanda hamilelik düşünülüyorsa sonraya bırakmalı. Son karar ise tamamen kadının kendisinin olmalı.

Op. Dr. Defne Erkara

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

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