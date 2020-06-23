Yanak Gamze Estetiği

Gamze Estetiği (Dimpleplasty) Nedir?

Gamze, anne karnındaki gelişim esnasında yüzdeki zigomatikus kasının kısa kalması sonucu, yani aslında bir kusur olarak ortaya çıkar. Genellikle iki yanakta birden mevcut olan gamzeler, bazen de tek yanakta ya da çenede ortaya çıkar.

Gamze estetiği lokal anestezi altında, ağız içinden yapılan ortalama 20-40 dakika kadar süren bir operasyondur. Ameliyat öncesinde gamzenin nereye yapılacağı muayene ile belirlenir ve işaretlenir. Sonrasında lokal anestezi yapılıp bir miktar beklendikten sonra gamze estetiği ameliyatı gerçekleştirilir. Ameliyatda, mimik kasları yanağın istenilen bölgesine gamze oluşturacak şekilde dikilir. Ameliyat sonrasında hafif bir şişlik olacak, yaklaşık bir hafta sonra şişlikler düzelecektir. Dikişler ağız içinde kendiliğinden eriyecektir.

Operasyon sonrası ameliyat bölgesinde biraz şişlik oluşacak, buda genellikle bir hafta içinde düzelmektedir. Bununla beraber ağız içindeki dikişler kendi kendine eriyecek ve gülerken gamzeler de kendini belli ederek ortaya çıkacaktır.

Gamze Estetiği Kimlere Yapılır?

Hemen her türlü yüz şekline uygulanabilen gamze estetiği, hem kadınlar hem de erkekler tarafından çok tercih edilen, popüler bir işlemdir. En etkili sonuçlar, dolgun yüz hatlarına sahip kişilerde alınırken, çok zayıf yanaklarda tatmin edici sonuçlar elde edilememektedir. Erkekler, yanak gamzelerinden daha çok çene gamzesi tercih etmektedir. Gamze estetiği yaptıranlar genellikle Miranda Kerr, Rachel McAdams, Julia Roberts, Brad Pitt, Jude Law gibi dünyaca ünlü isimlerin gamzelerinden esinlenir.

Gamze estetiği cerrahisi zor mudur, ne kadar sürede gerçekleştirilir?

Gamze estetiği, yanakta işaretleme sonrası ağız içinden yapılan 3-4 mm. lik bir kesi ile ve lokal anestezi altında gerçekleştirilir. İşlem süresi tek taraf için 10 dakikayı geçmez. Ameliyat sonrası hastadan istenen tek kısıtlama 2 gün boyunca yemek sonrası ağız gargarası ve ağız hijyenine dikkat etmesidir. Hasta, ertesi gün işe dönebilir, spor yapabilir ve seyahate çıkabilir.

Gamze Estetiğini Eski Haline Döndürme

Gamze estetiği yaptırmanın en önemli avantajlarından birisi de istenildiği zaman gamzeleri yok etmektir. Kişi gamzelerinden memnun olmaz ya da sıkılırsa çok küçük bir müdahale ile gamzeler yok edilebilir. Kimi zaman gamze istenildiği gibi olmaz ya da kişi kendine belli bir süreden sonra yakıştırmaz. Bu gibi durumlarda geri dönüş oldukça kolaydır.

Gamze Estetiğinin Riskleri

Her operasyonda olduğu gibi gamze estetiği ameliyatında da enfeksiyon kapma ve kanama riski vardır. Bu gibi durumlar için küçük bir müdahale ya da ilaçla geçirme gibi bir olanaklar mevcuttur. Bazı operasyonlarda çıkarılan doku yetersiz ise gamze oluşmama riski de vardır. Tam aksi de olabilir; çıkarılan doku çok fazla olursa sürekli bir çöküklük olacaktır ve bu da yapay görünmesine yol açacaktır. Fakat yaşanan gelişmeler sayesinde bu olumsuzluklara da kolayca müdahale edilebilir.

Venüs Gamzesi

Venüs estetiği göz hoş geldiği gibi estetik bir görünüme de neden olur. Vücudun genel görünümünde ufak bir ayrıntı olsa da kişiye çekicilik kazandırabilir. Bu gamzeler bel çukurluklarını sembolize ederler. Bazı kişilerde doğuştan vardır. Bazı kişilerde buna sahip olmayı isteyebilir. Daha çekici bir görünüm sağlamak için yaptırılan gamzelere Venüs gamzesi adı verilmektedir. İşlem sırasında başka bölgelere de liposuction uygulaması yapılacaksa, genel anestezi kullanılır ve fiyat buna göre farklılık gösterir. Gamze estetiği sayesinde bel ve popo arasındaki orta hat bölgesinde simetrik şekilde birbirine uzaklığı 6-8 cm olan venüs gamzelerinin oluşturulmaları mümkündür. Bu genellikle gençler arasında yaygındır. Özellikle düşük bel modasının olduğu dönemlerde venüs gamzesi yaptırmak isteyenler artmaktadır. Ünlü kişilerde venüs gamzesi yaptırmaya çok istekli olurlar. Lokal anestezi altında yapılan operasyon 20 dakika sürer. Hastaların deri altı yağ dokusu inceltilerek venüs gamzeleri oluşturulur.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Ekrem Keskin

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