Meme Dikleştirmede Sorular

Mastopeksi göğüsü kaldırmak ve meme dokusuna yeni bir form vermek amacıyla yapılan operasyonun adıdır. Yaşlanma,hamilelik, yerçekimi etkisi,kilo alıp verme,gebelik ve emzirme sürecinde göğüslerde meydane gelen büyümenin etkisiyle meme dokunuzda deformasyon meydane gelebilir.

Göğüsler Neden Sarkar?

Sık kilo alıp verme, tip mide( bariatrik cerrahi) ameliyatı sonrası , emzirme ve gebelikler sonrası, yanlış sutyen kullanımı yaşa bağlı olarak deri içerisinde bulunan bağların elastikiyet kaybına bağlı olarak göğüslerde sarkma ve deformasyon meydana gelebilir.

Göğüs Dikleştirme ameliyatı kimlere yapılır?

Fiziksel olarak sağlıklıysanız ve tüp mide ameliyatı sonrası kilo vermeniz durduysa

Göğüslerinizin sarktığını ve hacmi kaybettiğini düşünüyorsanız

Göğüsleriniz olması gerekenden daha düz, uzun bir şekle sahipse

Sutyen ile desteklenmediği zaman meme dokunuz meme katlantı bölgesinin altına düşüyorsa

Meme uçlarınız ve meme başı (areola) aşağı dönük duruyorsa

Cildiniz ve meme başında gevşeme varsa

Bir meme diğerinden daha düşük ve sarkık gözüküyorsa meme dikleştirme operasyonu için uygun olabilirsiniz.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Kaç Yaşından İtibaren Yapılabilir?

Kadınlarda meme gelişiminin tamamlandığı 18 yaşından itibaren bu operasyonu yaptırabilirsiniz. Bununla birlikte, gelecekteki hamilelik veya kilo dalgalanmaları gibi bazı yaşam olaylarının sonuçlarınızı olumsuz etkileyebileceğini anlamak önemlidir. Daha fazla çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız veya kilo vermek istiyorsanız, meme dikleştirme sonrası deformasyon meydana geleceğini bilmelisiniz.

Meme dikleştirme ve meme büyütme birlikte yapılabilir mi?

Bazı durumlarda, tek başına bir meme dikleştirme istediğiniz sonuçlara ulaşamayabilir. Göğüslerinizin “sönük” olduğunu düşünüyorsanız veya yaşlanma, kilo kaybı veya hamilelik nedeniyle hacim kaybına uğradıysanız, memeye dolgunluk ve şekil kazandırmak için göğüs dikleştirme ameliyatı sırasında meme implantları yerleştirebilir. Bu iki operasyon tek prosedürle birlikte yapılabilir.

Göğüs Dikleştirme Sonrası Koruyucu Sutyen Kullanımı

Ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırmak ve ödemi azaltması amacıyla 3 hafta süresince korse kullanılmasını hastalarımıza öneriyorum.

Meme Dikleştirme Ameliyatını SGK karşılar mı?

Meme Dikleştirme Ameliyatı Kozmetik amaçlı yapılan bir operasyon olduğu için hiçbir özel sigorta ya da SGK ödemez

Meme Dikleştirme Ameliyatından Sonra Emzirebilir miyim?

Emzirme için süt bezi ve süt kanallarının korunması gereklidir. Bu operasyonda kliniğimizde süt kanallarını tek parça halinde koruyan teknik kullanıldığı için emzirme ihtimaliniz yüksek

Sutyen giyerken meme büyüklüğünden memnunsanız problem yok. Tek başına bir meme dikleştirme, göğüslerinizin boyutunu önemli ölçüde değiştirmez. Göğüslerinizin bir sutyende daha dolgun, daha yuvarlak ve daha iyi görünmesine yardımcı olabilir, ancak göğüslerinizin daha büyük veya daha küçük olmasını istiyorsanız, göğüs büyütme veya küçültme ile birlikte bir göğüs dikleştirme sizin için doğru seçenek olabilir.

Ameliyatsız Göğüs Dikleştirme Mümkün mü

Birçoğumuz spor ile birlikte göğüslerde dikleşme olacağını düşünür. Bu mümkün değildir. Spor yapmayla beraber kas dokularında gelişme meydana gelir. Meme sarkmasında problem meme bağlarında gevşeme meydana gelmesidir. Gevşemiş meme bağlarının tek tedavi metodu ameliyattır.

Göğüs Dikleştirme Sonrası Hissizlik Olur Mu

Ameliyat sonrası ilk 6 haftada meme başınızda ve göğüs alt bölgenizde his duyusunda azalma meydana gelebilir. Bu süreç geçici olup zamanla meme başı hissiyatınız tamamen normale gelecektir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Ekrem Keskin

Sağlıcakla kalın…

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