YUVARLAK SİLİKON MU DAMLA MI

Estetik ameliyatlar arasında meme büyütme estetiği en başarılı ve en mutlu eden sonuçlar sağlayan işlemlerden biridir. Hayal edilen göğüslere daha kısa sürede ulaşarak ve kesin sonuçlar veren bu işlem günümüzde göğüs boyutundan rahatsız olan kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu sayede meme büyütme estetiğinde meme boyutundaki asimetriler, küçük memeden rahatsız olan kadınlar uzun süreli ve sağlıklı bir sonuca ulaşmış olurlar. Kişinin vücut hatlarının orantısını sağlayan aynı zamanda daha çekici ve daha estetik görünmesini sağlayan bir cerrahi müdahaledir. Meme dokusu içerisine istenilen boyutta görünüm sağlanması için çeşitli büyüklükte silikonlar yerleştirilir. Silikonların istenilen ebatta farklı boyutları vardır. Yerleştirilen silikonların yeni teknoloji ile üretiminden sonra yüzeylerinde de değişiklikler meydana gelmiştir pürtüklü ve pürtüksüz yüzey olaraktan farklılık gösteren silikonlar vardır. Boyutların ve silikon yüzeyinin haricinde de protezin şeklide meme protezi yaptıracak kişi tarafından çok önemlidir. Meme silikonlarında iki çeşit tür vardır biri yuvarlak silikonlar bir diğeri ise damla şeklinde olan silikonlardır. Meme büyütme estetiğinde koyulacak silikonun boyutuna karar verildikten sonra sıkça sorulan sorulardan biri de yuvarlak silikon mu tercih etmeliyim damla silikon mu?

Bu sorunun cevabı her kadında farklılık gösterebileceği için hekiminizin muayenesinde kontrol edeceği birkaç unsur vardır. Kullanılacak silikonlar hastanın deri yapısına, derisinin kalınlığına, meme dokunuzun kalınlığına, meme ve omuz arasındaki uzunluğa, hastanın boyu ve kilosuna, nasıl bir görünüm istediğine, memede doğuştan olan asimetriye, memenin sarkıklık derecesine ve memenin boyutuna göre kişiden kişiye değişebilmektedir.

Meme Büyütme Estetiğinde Yuvarlak Silikon

Yuvarlak silikon yarım daire şeklinde olan içerisinde bulunan silikon jelin homojen bir şekilde her tarafta yayvan durmasını sağlan bir protez çeşididir. Damla silikona göre en büyük avantajı göğüs dekoltesinde üst kısmının daha dolgun görünmesini sağlamasıdır. Bu sayede ameliyattan önce kullanılan destekli sutyenler rafa kaldırılmış oluyor. Memede ortalama sarkma olan kişilerde de yuvarlak silikonlar kullanıldığında sarkma önlenmiş oluyor. Daha büyük daha dolgun ve dikkat çekici göğüslere sahip olmak isteyen kadınların ilk tercihi yuvarlak protez oluyor. Genellikle göğüsün altından açılan bir kesi ile kas altına yerleştirilen yuvarlak silikonlar kadınların %70 tarafından tercih ediliyor.

Neden Yuvarlak silikon tercih etmeliyim?

Meme üst polü yani dekolte bölgesini damla silikona göre daha fazla doldurur

Dekoltesi açık kıyafetleri tercih edenler için yuvarlak protez daha hoş bir görüntü oluşturur, destekli sutyen ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.

Memesinde bir miktar sarkma olan hastalarda memeyi damla proteze göre daha güzel toparlar

Meme protezini değiştirmek isteyen hastalarda yuvarlak protez önceden oluşturulmuş cebi daha güvenli doldurur.

Meme Büyütme Estetiğinde Yuvarlak Silikonun Dezavantajı Nedir?

Meme büyütme estetiğinde yuvarlak silikonun dezavantajı kas üzerine yerleştirildiğinde yeterli meme dokusu bulunmayan kişilerde uzun zaman sonrasında memede kapsül oluşumunu tetikleyebiliyor ve dalgalanma gibi şikâyetler oluşabiliyor ancak kas altına yerleştirilen yuvarlak meme silikonunda bu tarz durumlarla karşılaşılmıyor.

Meme Büyütme Estetiğinde Damla Silikon

Damla silikon anatomik göğüs dokusuna en çok benzeyen silikondur. Görüntüsü damla proteze göre yerleştirildiğinde üst kısmı daha boş ve alta doğru daha dolgun bir görünüm sağlar. Genellikle hiç meme dokusu olmayan ya da çok zayıf kadınlar tarafından tercih edilir. Daha doğal bir görünüm sağlaması açısından artı bir avantajdır fakat uzman plastik cerrahla tarafından yapılması çok önemlidir. Yanlış yere yerleştirilen damla silikonun meme içerisinde dönme riski var ve memede garip asimetriler oluşabilir. Göğüs kafesi uzun olan kadınlar tarafından tercih edilmesi daha doğal bir görünüm kazanılmasını sağlar genellikle göğüs altından açılan ufak bir kesi ile kas altına yerleştirilen damla protezler meme dokusu bulunmayan, zayıf kadınlar tarafından tercih edilir.

Damla şeklindeki göğüs silikonunun avantajları

Göğüs kafesi derisi ve kası zayıf hastalarda daha doğal bir görüntü oluşturur.

Göğüs kafesi uzun hastalarda daha doğal görüntü sağlar.

Meme Büyütme Estetiğinde Damla Silikonun Dezavantajı Nedir?

Meme büyütme estetiğinde damla silikonun istenilen dolgunluk sağlanmaması gibi dezavantajları oluşabiliyor. Daha doğal bir görünüm sağlaması açısından bazı kadınları tatmin etmeyen bir görünüm oluşturuyor. İçerisinde bulunan silikon jel yuvarlak silikona göre daha serttir. Doğru yerleştirilmeyen damla silikon sonradan meme içerisinde dönme yaşar ise zaman içerisinde çeşitli asimetriler yaşayabilmektedir.

Sonuç olarak her iki meme büyütme estetiğinde kullanılan silikonların kendi alanına göre farklılıkları vardır her kadında yerleştirilen silikonlar farklı görüntüler oluşturabilir. Başkasında güzel gözüken protez şekli sizde hayal ettiğiniz gibi durmayabilir ya da sizde güzel duran protez başkasında sizde durduğu gibi durmayabilir. Size en uygun şekil için ve sizin vücudunuza göre doğru orantı sağlanacak en uygun boyuta alanında uzman hekimler tarafından birlikte kararlaştırarak karar verilmelidir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Ekrem Keskin

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