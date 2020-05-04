COVID-19 nedeniyle tüm dünyada insanlar dikkatli olmamız gereken günler geçiriyoruz. Bu süre içinde estetik cerrahi operasyonları da önce sağlık denilerek ertelendi. Hepimiz mecbur olmadığımız sürece evden çıkmayarak sosyal mesafe sınırını korumaya çalışıyoruz. Ellerimizi yıkıyor, kullandığımız eşyaların ve sık temas ettiğimiz yerlerin hijyeninin sağlıyoruz. Bu süre içinde virüs konusundaki Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun ve uzman doktorlarımızın tüm tavsiye ve önerilerine bizde en üst seviyede uyum göstermeye dikkat ediyoruz. Hastalarımızın da bizimle birlikte aynı özeni gösterdiğini biliyoruz. Bu arada özellikle revizyonu ve kontrolü geciken estetik operasyonlar hakkında endişeliler ve bu konuda bilgi almak istiyorlar.

Öncellikle, botoks ya da dolgu gibi ameliyatsız uygulamaların tekrarlanma tarihleri gelse bile, enjeksiyonun etkisi birdenbire geçmez, azalarak geçer. Bu nedenle bir anda ciddi bir sorunla karşılaşılmaz. Üstelik bu süreçte hepimiz karantina döneminde olduğumuz için, güneşi zararlı etkilerine maruz kalmıyoruz, uzun uzun dinleniyoruz, fiziksel ve zihinsel olarak yenileniyoruz.

Eğer önceden yapılmış estetik operasyonların rutin kontrol dönemleri geldiyse ve eğer herhangi bir ciddi sorun yaşamıyorsanız evde kalmaya devam etmelisiniz. Bu süreç içinde kalabalık ortamlara girmek ya da klinik, hastane gibi ortamlarda bulunmak büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle evde kalmak ve eğer imkanınız varsa mail ya da benzeri iletişim yollarıyla bilgi almanız tavsiye edilir.

Bu süreyi sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak, cilt ve saç bakımı, spor, yoga, meditasyon gibi fiziksel ve ruhsal sağlığınızı arttıracak aktivitelerde bulunarak mükemmel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Eğer sigara gibi fiziksel güzelliğinize ve genel sağlığınıza zarar veren alışkanlıklarınızdan kurtulmayı deneyebilirsiniz. Hayat normale dönünce daha sağlıklı bir bedenle estetik operasyonlara başlayabilirsiniz.

Şu an hepimiz için en önemlisi bu süreci mümkün olduğunca en sağlıklı şekilde atlatmak. Sağlıklı beslenme, yeme-içme, uyku ve fiziksel aktivite hem bağışıklık sistemimize hem de fiziksel görünüşümüze iyi gelecek.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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