Burun estetiği (rinoplasti) operasyonlarından sonra görünen bir iz kalıp kalmayacağı hastalarımızın en fazla merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kullanılan tekniğe göre kesi izinin görünürlüğü değişiklik gösterse de sonuçlar estetik kabul edilebilir düzeydedir.

Estetik cerrahların burun estetiğinde genel olarak uyguladığı kapalı ve açık teknik olmak üzere iki çeşit ameliyat tekniği vardır.

Açık rinoplasti tekniği

Açık teknik ile uygulanan burun estetiği ameliyatlarında burnun alt tabanından V yada W şeklinde ufak bir kesi ve burun delikleri içinde kesiler açılarak burun derisi yukarı kaldırılarak operasyon gerçekleştirilir. Operasyonun ardından kesi çok ince dikişler ile kapatılır. Kesiler birkaç hafta içinde iyileşir. İzler ise zaman içinde belli belirsiz bir hal alır. Operasyon ya da iyileşme esnasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı sürece kişiyi rahatsız edecek şekilde görünür bir iz oluşmaz.

Kapalı rinoplasti tekniği

Uygulanan ikinci yöntem ise kapalı tekniktir. Kapalı teknik tercih edilen burun ameliyatlarında kesi burun deliklerinin içerisinden açılır. Burun derisi kaydırılarak burundaki yapısal bozukluklar giderilir. Ardından dikişler burun deliklerinin içerisine atılır. Bu sayede dışarıdan hafif de olsa görünür hiçbir iz oluşmaz.

Burundaki sorunları düzeltmede iki teknik arasında farklılık yok. Her ikisiyle de burundaki tüm şekil bozuklukları giderilebilir. Ameliyatta hangi tekniği kullanacağı cerrahın tercihi ve uzmanlığına göre değişir. Seçeceğiniz cerrah hangi tekniği kullanmayı tercih ediyorsa o teknik ile burun ameliyatınızı gerçekleştirir.

Kesi yeri dışında ameliyat her ikisinde de benzer şekilde yapılır. Çoğunlukla genel anestezi kullanılır. Ameliyatlar ortalama 1-4 saat sürer. Yine cerrahın tercihine göre alçı ve tampon ya da splint ve bant kullanılabilir.

Nefes almayı kolaylaştıran splint ve koruyucu bant daha fazla uygulanmaktadır. Unutulmamalı ki bütün estetik operasyonlarda tüm cerrahların ana hedefi izlerin mümkün olduğunca belirgin olmamasını sağlamaktır.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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