Burun estetiği soruları

Burun estetiği en çok sorulan sorular?

Burun estetiği öncesinde hastaların doğal olarak aklında merak ettikleri birçok soru olur. Burun estetiği öncesinde süreç hakkında bilgi sahibi olunması ameliyat sonrası sürecin çok daha rahat geçmesine yardımcı olur.

Ameliyatta uygulanan yöntemler nelerdir?

Burnunuzdaki sorunun türüne göre yöntem belirlenir. İki ana yöntem vardır açık ve kapalı rinoplasti. Kapalı teknikte kesiler burun deliklerinin içerisinden açılır. Böylece dışarıdan görünen bir dikiş izi oluşmaz. Açık teknikte ise burun deliklerinin tabanından açılan kesi ile işlem yapılır. Kesi izleri iyileştikçe izler belirsiz hal alır.

Burun estetiği süreci ne kadar sürer?

Burun estetiği için yaklaşık 1 hafta ya da 10 günlük bir sürece ihtiyaç vardır. Ameliyattan 2 hafta öncesinde kan sulandırıcı ilaç, sigara ya da alkol kullanılmaması, düzenli bir uyku ve sağlıklı beslenme ameliyata hazırlanmak için yeterlidir. Ameliyattan önceki gece en az 8-12 saat yemek ve tüketilmemesi gerekir. Ameliyat genel anestezi altında ortalama 2 saat içinde tamamlanır. Hastanede 1 gece kalınması gerekebilir.3-5 gün sonra slikon tampon alınır. İlk hafta içinde varsa dikişler ve ameliyatta takılan ateller çıkarılır. Kendiliğinden kaynayan dikişler atılırsa dikiş aldırılması gerekmez. Birkaç günlük dinlenme sürecinden sonra normal yaşantıya dönülebilir.

Burun ameliyatının riskleri nelerdir?

Burun estetiğinde de her ameliyatta olduğu gibi risk vardır. Anestezi riskleri ve kanama gibi. Ameliyattan iki hafta önce kan sulandırıcı ilaç, sigara, alkol kullanılmaması riskin düşmesine yardımcı olur. Eğer alanında uzman bir cerrah ve sağlık kuruluşu seçilirse ameliyat sonrası komplikasyon riskleri en aza indirilebilir.

Hangi anestezi yöntemleri kullanılır?

Burun estetiği ameliyatı ortalama 1,5 saat sürer. Bu nedenle genellikle genel anestezi tavsiye edilir. Burun estetiğinin türüne, cerrahın ve hastanın tercihlerini göre lokal anestezi de uygulanabilir.

Hastane seçimi önemli midir?

Burun estetiği ameliyatı, diğer tüm ameliyatlarda olduğu gibi son derecede ciddi bir operasyondur. Ameliyatın tam teşekküllü bir hastanede yapılması gerekir. Bu hem hijyen hem de herhangi bir komplikasyonda hemen müdahale imkanı sağlar.

Yeni burun tasarımı nasıl yapılır?

Yeni burun tasarımında altın oran hesaplamaları uygulanır. Altın oran hesaplamalarıyla yüzün geneliyle en uyumlu ideal burun şekli hesaplanabilir.

Yeni burun tasarımı hemen ortaya çıkar mı?

Yeni burun tasarımı ameliyattan hemen sonra ortaya çıksa da, 10 gün içinde burundaki ödem ve morluk büyük oranda azalır. 6 ay içinde sadece sizin fark edeceğiniz şişlik ve hissizlik sorunları da büyük oranda iyileşir. Tam olarak iyileşme için 1 yıllık bir süreye ihtiyacınız var. Yeni burun şekli 2 yıl boyunca oluşmaya devam edebilir.

Egzersiz ve fiziksel aktiviteye ne zaman başlanabilir?

İlk birkaç gün başın öne eğilmesi gereken fiziksel faaliyetlerden uzak durmalıdır. 2 hafta içinde birçok fiziksel aktiviteye başlanabilir. Ağır egzersizler için ise ortalama 2 ay beklenmesi gerekebilir. Özellikle ağırlıkla yapılan spor aktiviteleri için bu süreye uyum sağlamanız çok önemlidir. Yüzme ve havuz gibi sporlar için de en az 2 aylık sürecin geçmesi gerekir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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