Dudak dolgusu işlemi; dudakların dolgunluğunu artırmak, şeklini düzeltmek, konturunu belirlemek için uygulanan estetik bir prosedürüdür. Günümüzde enjekte edilebilir dermal dolguların en yaygın uygulanan yeri dudak bölgesidir. Yine en çok tercih edilen dolgu malzemesi ise vücudun doğal yapısında da bulunan hyalüronik asit dolgu malzemeleridir. Bunun dışında kişinin kendi vücudundan elde edilen otolog yağ hücreleri de enjekte edilebilmektedir. Hyaluronik asit dolgu malzemesi enjekte edildikten sonra, dolgudaki jel dudakların dokularını destekler ve şekillendirir. Hyalüronik asit dolgu malzemelerinin tercih edilmesinin birçok sebebi var. İlk olarak enjekte edilen madde miktarı kontrol edilebilir. Doktor dudaktaki hacim artışını daha iyi kontrol edebilir. Enjeksiyonlar, istenen sonuçlar elde edilene kadar kademeli olarak artırılabilir. İşlem sonrasında dudaklarda topaklanma gibi sorunlar oluşmaz. Diğer dermal dolgu maddelerine kıyasla daha az morarma ve şişme görülür. Sonuçlar kullanılan dolgu malzemesinin türüne göre 6 ay ile 1 yıl arasında etkisini sürdürebilir. Bu süre, kişinin hyalüronik asit malzemesini absorbe etme süresine göre de değişiklik gösterir. Dudaklar hacmini ve şeklini kaybetmeye başlayınca kişinin isteğine göre enjeksiyon işleminin tekrarlanması gerekir. Alerji riski oldukça düşüktür.

Nasıl uygulanır?

Dudak dolgusu enjekte edilebilir dolgu malzemeleriyle ortalama 15 - 20 dakika içinde tamamlanan ameliyatsız estetik operasyonlardır. Dolgu malzemesi olarak otolog yağ hücreleri tercih edildiğinde liposuction işlemi de gerekeceğinden prosedürün süresi uzayabilir. Dolgu enjeksiyonundan önce, hissi azaltmak için topikal veya lokal bir anestezi malzemesi uygulanabilir. Elde edilmek istenen şekil ve hacme göre enjekte edilecek alanlar dikkatlice işaretlendikten sonra ince uçlu iğnelerle dolgu malzemesi enjekte edilir. Enjeksiyonu takiben, rahatsızlığı hafifletmek ve şişliği kontrol etmek için bölgeye hafifçe soğuk kompres uygulanabilir. İşlemden hemen sonra ruj veya diğer dudak ürünlerinden kaçınılması tavsiye edilir. Enjeksiyondan hemen sonra dudakların şekli hemen ortaya çıkar, hareket kabiliyetinden herhangi bir azalma görülmez.

Dolgun dudaklar, gençliğin ve sağlığın göstergesi olmasının yanı sıra estetik olarak da genel yüz şeklini ciddi oranda etkiler. Doğal dudak yapısı aşırı ince, asimetrik ya da yaşlanmaya bağlı olarak hacim ve şekil kaybına uğrayan dudaklara sahip olan kişiler tarafından tercih edilir. Bunun dışında; estetik görünümüne önem veren ve daha dolgun dudaklara sahip olmak isteyen kişiler de dudak dolgusundan faydalanabilir. Böylece daha estetik, enerjik ve genç bir görünüme sahip olabilirler.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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