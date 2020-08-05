Düğün hazırlıkları sırasında yaptıracağınız 4 estetik işlem

Her kadın düğününde hayal ettiği kadar güzel bir gelin olmak ister, eğer rahatsız eden estetik kusurları varsa düğün estetiği operasyonları ile kurtulmak mümkün.

Düğün hazırlığında olan adaylar arasında düğün estetiği operasyonlarına olan talep son yıllarda büyük artış gösteriyor. Burun, göğüs, yüz gençleştirme ve bölgesel incelme estetikleri gelin estetiği operasyonlarının ilk sıralarında yer alıyor. Her açıdan simetrik ve güzel yüz, estetik göğüs dekoltesi, ince vücut isteği ön plana çıkıyor.

Yüz gençleştirme estetikleri

Yüz estetiğinde daha genç ve güzel bir görünüm sağlamak için burun estetiği ve kırışık tedavisinin yanı sıra kaş kaldırma ve dudak dolgusu en fazla talep edilen operasyonlar arasındadır. Yüz estetiği operasyonları gelin adayının ihtiyacına ve taleplerine göre kişiye özel olarak planlanır. Ameliyatlı ve ameliyatsız teknikler kombine olarak uygulanabilir. Burun ameliyatı gibi cerrahi seçeneklerin yanı sıra minimal invaziv yöntemlerle yüz germe, göz kapağı, kaş kaldırma, yanak inceltme yapılabilirken, dolgu enjeksiyonlarıyla başta dudaklar olmak üzere yüzdeki hacim eksiklikleri giderilebilir. Işık dolgusuyla göz altı bölgesindeki çukurluk ve morluk giderilebilir. Botoks enjeksiyonu ile yüzdeki mimik kırışıklıkları giderilerek cildin daha gergin ve genç görünmesi sağlanabilir.

Burun estetiği

Burun yüzün tam ortasındaki konumu ile her açıdan estetik görünümü etkileyen çok önemli bir role sahiptir. Düğün hazırlığı içinde olan adaylar burunlarındaki şekil bozukluklarından rahatsız oluyorlarsa 2 -3 ay önceden burun estetiği operasyonu planı yapabilir. Kendilerine yeterli iyileşme ve alışma süreci sağlayarak burunlarındaki şekil ve varsa işlev bozukluklarından da kurtularak evliliğe daha sağlıklı ve mutlu bir adım atabilirler. Ortalama 1,5 saat süren operasyonun ardından 1 haftalık iyileşme sürecinin ardından düğün hazırlıklarına devam edebilirler. 1 ay için burun büyük oranda şeklini almış ve iyileşmiş olur. İyileşme için kendilerine 1,5 – 2 aylık bir süre tanımaları sürecin çok daha stressiz atlatılmasına yardımcı olur.

Göğüs büyütme estetiği

Göğüs büyütme estetiği de düğün öncesi en çok tercih edilen operasyonlardan biridir. Doğal yapısı aşırı küçük olan gelin adayları birkaç hafta öncesinden operasyon için başvurabilirler. 1 – 1,5 aylık bir iyileşme sürecine ihtiyaç vardır. Göğüs büyütme estetiği hasta memnuniyeti en yüksek estetik operasyonlar arasındadır. Genel anestezi altında ortalama 1,5 saat içinde göğüsler ideal şekline ve boyutuna kavuşturulabilir. Doğal kıvrımlara gizlenen kesi izleri birkaç hafta içinde büyük oranda iyileşir. Gelin adayı güzel bir göğüs dekoltesinin yanı sıra kazanacağı öz güven sayesinde çok daha sağlıklı bir cinsel hayata da sahip olabilir.

Bölgesel incelme estetiği

Liposuction, gelin adaylarının kalça, karın, sırt, kol ya da yüzde bulunan diyet ve egzersiz ile kurtulamadığı yağları gidermeye yardımcı olur. Özellikle vaser liposuction sıkılaştırma imkanı da sağladığı için daha fazla tercih edilir. İşlemden sonra hastalar çoğunlukla aynı gün evine döner. Ancak en az birkaç hafta morarma, şişme ve acı hissedilebilir. Ameliyattan sonra bir süreliğine (yaklaşık 1 ay) ödemi önlemek için korse giyilmesi gerekebilir. Kişiden kişiye farklılık gösterse de gelin adaylar 1 hafta içinde normal hayatlarına ve evlilik hazırlıklarına rahatlıkla dönebilirler.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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