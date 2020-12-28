GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ

Göz kapağı estetiği hakkında en çok sorulan sorular

Göz kapağı estetiği ile ilgili hastalardan çok sayıda soru geliyor. En çok merak edilen konuları sizin cevapladım.

Göz kapağı estetiği nedir?

Blefaroplasti yani göz kapağı estetiği, üst ve alt göz kapaklarından fazla yağ, deri ve atrofik veya gevşek kası çıkarmak için yapılan cerrahi bir prosedürdür.

Operasyon nasıl yapılır?

Göz kapağı estetiği sırasında göz kapaklarının doğal kırışıklıkları içinde veya göz kapaklarının iç kısmında kesiler yapılır. Birikmiş yağların bir kısmı ile fazla deri alınır ve ardından çok ince dikişlerle kesiler kapatılır.

Yara izi kalır mı?

Herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi, bir miktar yara izi beklenebilir. Bununla birlikte, göz kapağı estetiğinin yara izleri minimaldir ve birkaç aylık iyileşmeden sonra neredeyse fark edilmez hale gelir.

Göz kapağı estetiği kaç yaşında yapılabilir?

Göz çevresindeki yağlı ve gevşek cilt genellikle yaşla birlikte ortaya çıkar, ancak bazı gençler genetik olarak buna yatkındır, bu nedenle göz kapağı estetiği yapılırken kesin bir yaş aralığı yoktur.

Göz kapağı estetiği kırışıklıkları giderir mi?

Hayır. Göz kapağı estetiği, gözlerinizin dış köşelerindeki kırışıklıkları (kaz ayakları) veya sarkık kaşları düzeltmek için uygulanmaz. Botoks ve dolgu enjeksiyonu dahil olmak üzere göz çevresindeki kırışıklıkları gidermek için uygulanabilecek ameliyatsız estetik operasyonları gibi prosedürler de vardır.

İyileşme süreci nasıl geçer?

Ameliyattan sonra gözlerde hassasiyet, şişlik ve ağrı olacak, bunun yanı sıra çok hafif morluklar da oluşabilir. Bunların hepsi birkaç gün içinde çözülür. Rahatsızlık genellikle reçete edilen ağrı kesici ilaçlarla kontrol edilebilir. Prosedürünüzden sonraki ilk birkaç gün bulanık görme sorunu yaşanabilir ve gözler sulu veya çok kuru olabilir. Tüm bunların hepsi birkaç gün içinde geçerek iyileşme tamamlanır.

Dikişler ne zaman alınır?

Dikişler normalde ameliyattan 5-7 gün sonra alınır. Dikiş alma işlemi çok rahatsız edici değildir.

Sonuçlar ne zaman görünür hale gelir?

Birkaç gün içinde yani şişlik azaldıkça sonuçlar net bir şekilde ortaya çıkmaya başlar. Tam sonuçlar için bir ya da iki hafta beklemeniz gerekebilir.

Göz kapağı estetiği hakkında daha fazla bilgi almak için uzman bir doktora başvurabilirsiniz.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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