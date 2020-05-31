Göz kapağı estetiği alt üst

Alt üst göz kapağı estetiği (blepharoplasty), oluşan torbaların cerrahi yöntemlerle giderildiği bir estetik operasyondur. Göz kapakları yaşlanmaya ve yer çekimine bağlı olarak zamanla sarkar ve göz çevresinin torbalanmasına yol açar. Kişinin yorgun ve yaşlı görünmesine neden olan bu sorun aynı zamanda görüş alanının kısıtlanmasına da neden olur. Göz kapağı ameliyatları ile alt ve üst göz kapağındaki bu sorunlar kalıcı olarak düzeltilebilir.

Hangi durumlarda uygulanır?

Üst göz kapaklarında gevşeyerek sarkan deri katmanı torbalanmaya neden olup göz kapaklarının açılmasına engel oluyorsa, alt göz kapaklarında ise torbalanmaya bağlı çöküntü, şişlikler ve deri fazlalıkları tedavi edilebilir. Göz kapağı estetiği operasyonundan genel sağlığı yerinde olan 35 ya da 40 yaş üstü hem kadın hem de erkekler tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir.

Nasıl uygulanır?

Ameliyat çoğunlukla sedasyon ve lokal anestezi uygulanarak yapılır. Bu sayede operasyon sırasında hasta uyku halinde olur, herhangi bir şekilde ağrı ya da sızı hissedilmez. Hastanın ya da cerrahın tercihine göre genel anestezi de uygulanabilir. Operasyon ortalama 2 saat sürer. Dikişler üst göz kapaklarının kıvrımına, alt göz kapaklarında ise kirpik diplerine gizlenir. Göz kapaklarındaki gevşeyen fazla deri alınır ve germe işlemi yapılır. Dikişler genellikle kendiliğinden çözünen yani alınması gerekmeyen dikişlerdir. Eğer alınması gereken dikişler kullanılmışsa yaklaşık hafta sonra doktor tarafından alınır.

İyileşme süreci nasıldır?

Operasyon sonrası hafif ağrı kesiciler ile olası ağrılar giderilebilir. Göz kuruması için özel damlalar verilir. Ödem ve morluk oluşumunu önlemek için başı yüksekte tutarak uyunması tavsiye edilir. Bunun yanı sıra göz kapaklarına soğuk kompres uygulamak da morluk ve şişlik oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Ortalama 15 gün içinde iyileşme büyük oranda sağlanmış olur.

Hasta 1 hafta içinde gündelik hayatını devam ettirebilir. Ağır aktiviteler ve spor yapmak için 1-2 ay beklenmesi tavsiye edilir. Güneş ışıklarına karşı koruma sağlanmalıdır. Operasyon sonuçları kalıcıdır. Bu operasyondan sonra hasta daha genç görünüme ve daha dinamik bakışlara sahip olabilir. Aynı zamanda göz kapaklarının görüşü bloklama sorunu da ortadan kaldırılmış olur. Sonuçlarından hem fiziksel hem de işlevsel açıdan çok memnun kalınan bir prosedürdür.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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