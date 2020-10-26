Kışın estetik işlemleri

Kışın yaptırabileceğiniz estetik işlemler

Kış aylarında en fazla talep edilen estetik operasyonlar arasında burun ve meme estetiği, karın germe, yüz gençleştirme ve liposuction gibi cerrahi tekniklerin yanı sıra ameliyatsız teknikler geliyor. Estetik cerrahi ameliyatları için en ideal zamanlar genellikle sonbahar ve kış aylarıdır.

Kış mevsime güneş ışıklarına karşı daha etkili ve kolay korunma imkanı sunar. Yaz mevsiminin hareketli sosyal aktivitelerini kesintiye uğratmadan daha rahat bir iyileşme süreci de sağlar. Bu nedenlerle kış mevsimi yüzde uygulanan estetik operasyonlardan vücut estetiklerine kadar her çeşit estetik operasyon için en uygum zamanlamaya sahiptir.

Yüzde uygulanan estetik operasyonlar

Burun estetiği, göz kapağı kaldırma operasyonları, yüz germe, kaş kaldırma, cilt lekeleri giderme ve cilt gençleştirme, elmacık kemiği belirginleştirme, bişektomi ile yanak inceltme, dudak dolgusu, çene inceltme ve şekillendirme, gıdı germe ve kulak estetiği operasyonları en çok talep edilen operasyonlar arasındadır.

Özellikle güneş ışıklarından daha fazla korunabilir, yaz tatilinin anlamı olan deniz ve havuza girmenin neden olacağı riskler düşer, yüzde yapılan operasyonların tam olarak iyileşmesi ve şeklin oturması için gerekli süreç daha rahat geçer.

Vücutta uygulanan estetik operasyonlar

Meme estetiği operasyonları, karın germe, popo estetiği, bölgesel vücut şekillendirme estetikleri özellikle vücut bölgesi estetiklerinde kışın en fazla tercih edilen operasyonları arasındadır.

Meme büyütme, küçültme ya da dikleştirme estetikleri kişinin ihtiyacına göre tek tek ya da kompozit bir şekilde yapılabilir.

Karın germe estetiği de yine kişinin ihtiyacına göre tam ya da mini karın germe olarak uygulanabilir. Karın germe estetiklerinde liposuction ile yağ alma operasyonlarından da destek alınabilir.

Bölgesel inceltme estetiklerinde de yağ alma ve vücut germe işlemleri kullanılan liposuction tekniğine göre bir arada yapılabilir.

Estetik ameliyatlar kişinin kendi vücuduyla ilgili duyduğu rahatsızlığı gidermek amacıyla yapılır, bireyin kendini daha mutlu ve özgüvenli hissetmesini amaçlar. Zamanlamayı bireyin rahatsızlığı belirler, bu yüzden bütün plastik cerrahi prosedürü yılın bütün zamanlarında uygulanabilmektedir. Tecrübeli cerrahın elinde sonuç değişmese de iyileşme süreci boyunca hastanın konforu ele alındığında bazı operasyonlar için kış aylarında çok daha fazla talep edilmektedir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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