Vücut yağlarının hepsi diyet ve egzersiz ile eritilemez, özellikle kolay erimeyen bölgesel yağlanmalar için liposuction işlemi gerekebilir. Liposuction kalça, karın, kol, yüz ve sırt bölgelerindeki kolay erimeyen yağlar için uygulanan minimal invazivli bir estetik prosedürüdür. Karın germe, meme küçültme, yanak inceltme ve yüz germe prosedürleri ile birlikte kombine teknik olarak da kullanılabilir.

Vaser liposuction nedir?

Vaser liposuction, fazla yağ hücrelerini sıvılaştırarak çıkarılmasını sağlayan özel bir liposuction tekniğidir. Bölgesel yağ hücrelerini eritmek için ultrasonik ses dalgaları kullanılır. Vaser liposuction ayaktan tedavi prosedürüdür. İşlemden sonra hastalar genellikle aynı gün taburcu edilir. Ameliyattan sonra bir süreliğine ödemi önlemek için korse giyilmesi gerekebilir. İşlemden sonra birkaç hafta morluk, şişme ve hafif ağrı hissedilebilir. Kişiden kişiye farklılık gösterse de çoğu hasta birkaç gün içinde iş ve sosyal hayatına geri dönebilir. Liposuction işleminin sonuçları kalıcıdır. Ancak sağlıklı beslenme ve diyet ile desteklenmezse başka bölgelerde yeniden yağlanma oluşabilir.

Vaser liposuction’un avantajları nelerdir?

Vaser liposuction, yağları yok eder, cilt gerginliğinin artmasına yardımcı olur, bölgedeki sinirleri korur. Yağlar vaser dalgaları yani ultrasonik ses dalgaları aracılığıyla kontrollü bir şekilde eritilerek çıkarıldığı için hasta ve cerrah için konfor sağlar. Hedeflenen sonuçların elde edilmesi için hastanın ideal kilosunda olup sadece bölgesel yağlanmasının olması gerekir. Hastanın cilt yapısının elastik ve sıkı olması operasyonun başarısında önemli rol oynar. Yaşlanmayla birlikte cildin elastikiyeti azaldığı için liposuction’ın cildin sıkılaşmasına etkisi daha az olur.

Unutulmaması gereken en önemli şey liposuction’ın bir obezite tedavisi olmadığıdır. Kilo kaybı için değil, egzersiz ve diyetle eritilemeyen bölgesel yağların alınması işlemidir.

Operasyondan sonra vücudun şeklini korumak için sağlıklı beslenmeye ve düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı

Op. Dr. İlsun Aka

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