Liposuction ile cilt sıkılaşması mümkün mü?

Liposuction kolay erimeyen bölgesel yağların giderilmesinden kullanılan yöntemlere verilen isimdir. Fazla yağların alınmasının ardından ciltte gevşeme ortaya çıkabilir. Kullanılan liposuction yöntemine göre yağ alımı ile birlikte cilt germe işlemleri de uygulanabilir.

Örneğin lipomatik (infrasonic) liposuction, klasik teknik ile karşılaştırıldığında vücuttaki yağlar titreşim hareketleri ile alındığı için dokuda klasik tekniklerdeki gibi hasar oluşmaz. Titreşim hareketleri klasik liposuction tekniğinde olduğundan daha kontrollü bir yağ alımı imkanı sunar.

Ayrıca bağ dokuda ve ciltte sıkılaşma sağlar, cilt dokusunun daha gergin ve esnek görünmesini sağlar. Titreşim uygulanan bölgelerde doku hasarı ya da herhangi bir şekilde ağrı hissedilmez. Bunun yanı sıra ödem ve morluk oluşma riski de klasik tekniklere göre çok daha düşüktür.

Lipomatik liposuction ile göbek, kalça, gıdı, kol, uyluk, hatta ayak bileği gibi cildin sarkma riskinin yüksek olduğu bölgelere uygulandığında çok daha fazla faydalı olur. İşlemden sonra bu bölgelerdeki cilt sarkmalarında ciddi oranda düzelme görülür.

Nasıl uygulanır?

Lipomatik liposuction işleminde sedasyon verilerek kişide rahatlama hissi sağlanır. Bu sayede operasyon süresince hiçbir şekilde ağrı ya da sızı hissedilmez. Daha küçük bir bölgeye uygulanacaksa lokal anestezi de uygulanabilir. 1-2 santimlik kesiler için kendiliğinden çözünen dikişler kullanılır. Bu işlem ile 6-8 litreye kadar yağ alımı yapılması mümkündür. Damarlara, sinirlere ve yumuşak dokulara zarar verme riski oldukça düşüktür. Lipomatik liposuction teknolojisi bölgedeki kolajen üretimi artırılarak bölgenin doğal bir şekilde sıkılaşması sağlanır.

İyileşme süreci oldukça hızlıdır, birkaç gün içinde işe dönülebilir. Operasyondan sonra birkaç gün şart olmak üzere, yaklaşık 3-4 hafta korse giyilmesi önerilir. İncelme operasyondan hemen sonra başlar, ortalama 3 ay boyunca devam eder. Sonuçları hızlı ortaya çıkan ve hasta memnuniyeti oldukça yüksek bir operasyondur.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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