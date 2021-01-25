Meme büyütme ameliyatları hakkında en çok sorulanlar?

Hastalarımızın meme büyütme hakkında sordukları en yaygın sorulardan bazılarını sizler için cevapladım.

Meme büyütme nedir?

Meme büyütme, memelerinizi büyütmek veya simetriyi sağlamak için tasarlanmış isteğe bağlı bir estetik cerrahi işlemdir. Meme büyütme, vücudunuzun bir bölgesinden yağ transferi yoluyla veya daha yaygın olarak cerrahi olarak meme implantları yerleştirilerek yapılabilir. Memelerinin boyutunu büyütmek isteyen veya kilo kaybı, gebelik, emzirme, asimetri gibi farklı nedenlerden dolayı memelerinde hacim kaybı olan kişilere uygulanır. Asimetrik memeleri olanlar da büyütme yoluyla memelerinin büyüklüğünü eşitlemek isteyebilirler. Diğer adaylar, memeleri beklendiği gibi gelişmeyen hastaları içerir. Büyütme işlemi yapılmadan önce hastanın tamamen gelişmiş memelere sahip olması gerekir. Meme büyütmenin meme dikleştirme sağlamadığı unutulmamalıdır.

Meme büyütme ameliyatı nasıl uygulanır?

Meme büyütme ameliyatı ayakta tedavi prosedürüdür. Çoğu zaman insanlar prosedürden sonra aynı gün evlerine gidebilirler. İşlem büyük olasılıkla genel anestezi altında yapılacağı için ağrı hissetmezsiniz. Prosedürünüzden 24 saat önce hazırlanmak için cerrahınızın talimatlarını izleyin.

Meme implantları göğsün alt kıvrımından kesi açılarak kas altı ya da kas üstü olarak yerleştirilebilir. Estetik dikişlerle kesiler kapatılır. İyileştikçe izler zamanla belirsiz bir hal alır.

Herhangi bir risk veya yan etki var mı?

Meme büyütme ameliyatında yaygın bir risk, ortaya çıkabilecek komplikasyonları düzeltmek için takip eden cerrahi prosedürlere yani revizyona ihtiyaç duyulmasıdır. Bazı insanlar daha sonra farklı büyüklükte bir implant veya ciltler zamanla esnediği için bir dikleştirme operasyonu isteyebilir. Meme implantı olan hastalar memelerini gözlemlemeli ve herhangi bir değişiklik veya yeni büyüme, şişlik veya ağrı olması durumunda kontrole gitmelidirler.

Meme büyütme ameliyatı sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Meme büyütme prosedürünüzden sonra, iyileşme sırasında ihtiyaç duyduğunuz destek için memelerinizi destekleyen bir bandaj veya sütyen takmanızı tavsiye edilir. Ağrı için de ilaç yazılabilir. Ayrıca normal iş ve eğlence aktivitelerine ne zaman dönmeniz gerektiğine dair tavsiyelerde bulunulur. Çoğu insan birkaç gün içinde işe dönebilir, ancak iyileşmek için bir haftaya kadar izin almanız gerekebilir. İşiniz daha fiziksel ise iyileşmek için daha uzun süre ara vermeniz gerekebilir. Egzersiz ve fiziksel aktivite söz konusu olduğunda, en az iki hafta boyunca yorucu her aktiviteden kaçınmanız gerekir. İnvazif ameliyatı takiben, kan basıncınızı veya nabzınızı yükseltmekten kaçınmanız gerekir. Bunun dışında çok fazla hareket acı verici olabilir. Prosedürün sonuçları hemen görülebilir. Ameliyattan sonra sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek önemlidir. Sigara içiyorsanız, bırakın. Sigara içmek iyileşmeyi geciktirebilir.

Meme büyütme operasyonuna nasıl hazırlanılır?

Prosedürünüze hazırlanmak için size verilen ameliyat öncesi talimatlara tam olarak uyum sağlamalısınız. Bu yüzden ameliyattan en az 3 hafta önce beslenme ve kullanılan ilaç yada takviyelerin bırakılması gerekebilir. Prosedürünüzden önceki gece yarısından itibaren yemek yememeniz veya içmemeniz gerekir.Meme büyütme ameliyatından önceki haftalarda cerrahınız sigarayı bırakmanız tavsiye edilir. Sigara içmek komplikasyon riskinizi artırır, vücuttaki kan akışını kısıtlar ve ameliyattan sonraki iyileşmeyi uzatabilir. Sigara içmek bağışıklığınızı düşürür ve enfeksiyon geliştirme riskinizi artırır.

Sonuç olarak

Meme büyütme, memelerin salin veya silikon implantlar yerleştirilerek büyütülmesidir. İmplantlar, meme dokusunun veya meme kasının arkasına yerleştirilebilir. Adaylar, daha büyük meme isteyen, vücut şekline ve oranlarına simetri katmak isteyen veya kilo kaybı veya hamilelik nedeniyle meme hacmini kaybetmiş kişileri içerir. Tüm ameliyatlar gibi meme büyütme ameliyatı da riskler taşır. Bunlar arasında yara izi, enfeksiyon, implant yırtılması, implant bölgesi çevresindeki cildin kırışması, meme ağrısı ve daha fazlası bulunur. İşlem genellikle genel anestezi altında yapılır. Meme implantlarının sonsuza kadar dayanması garanti edilmez, bu nedenle takiplerimizin düzenli yapılıp ileriki dönemlerde implant değişikliği yer çekimi etkisi ve yaşla ciltte oluşan sarkmaların düzeltilmesi gibi ek prosüdürler yaptırmanız gerekebilir. Mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için alanında uzman bir plastik cerrah bulmanız önemlidir. İlk iyileşme bir hafta kadar sürebilir. Uzun vadeli iyileşme birkaç hafta veya daha uzun sürebilir. İyileşmenizi hızlandırmak ve olası yara izi ve komplikasyonlar açısından memelerinizi korumak için düzenli olarak kontrollere gitmeniz çok önemlidir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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