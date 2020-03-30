Mini karın germe estetiği, göbek deliğinin yerini değiştirmeden fazla olan karın derisinin ve yağ dokusunun uzaklaştırılarak alttaki kasların sıkılaştırılması ile düz bir karın elde edilmesi işlemidir.

Karın germe estetiği kadın ve erkek hastaların en sık başvurduğu estetik operasyonlardan birisidir. Kadınlarda hamilelik özellikle tekrarlayan hamileliklerden sonra ciltte kalıcı sarkma, kaslarda gevşeme, ciltte çatlak veya tüm bunların kombinasyonunu içeren karın bölgesi deformasyonları görülür. Bunun dışında hem kadın hem erkeklerde aşırı kilo verme, özellikle hızlı kilo vermede cildin kendini toplayamaması durumunda ya da bariatrik cerrahi ile obezite tedavisinin ardından karın bölgesinde oluşan deformasyonların tedavisinde uygulanmaktadır. Karın germe hem kadınlar hem de erkekler için vücut şekillendirme operasyonu olarak başarılı bir şekilde uzun yıllardır yapılmaktadır.

Mini karın germe estetiği kimler için uygundur?

Mini karın germe estetiği ile tam karın germe estetiği tercihi arasında karın bölgesindeki deformasyonun boyutu önemli bir rol oynar. Eğer yağ kaybına bağlı olarak ciltte aşırı katman oluştuysa ve kas zayıflaması oranı yüksek ise tam karın estetiği gerekebilir. Mini karın estetiği ise deformasyonun sadece göbek deliğinin altında olduğu durumlarda uygulanabilir. Bunun için hastanın göbek deliğinde ve üst bölgesinde herhangi bir deformasyon olmaması gerekir.

Mini karın germe estetiğinde, bikini bölgesinin altında kalacak şekilde eliptik bir kesi yapılır ve göbek deliğinin altındaki yağ birikimi alınarak karnın düzleşmesi sağlanır.

Eğer göbek deliği de dahil olmak üzere tüm karın bölgesinde deformasyon varsa bu durumdaki hastalara tam karın germe operasyonu uygulanması gerekir. Tam karın germe operasyonun farkı ise bikini bölgesinin altında kesinin yanı sıra göbek deliğinin çevresinde de kesi açılmasını gerektirir. Böylece karın bölgesinin tamamına erişim sağlanarak fazla deri katmanları ve yağlar alınarak karın ideal şekline getirilebilir. Eğer kaslarda aşırı zayıflama ve ayrılma varsa bu sorunların da içte destekleyici bir yapı oluşturularak düzelmesi sağlanır. Yine izler mini karın germedeki gibidir. Tek farkı göbek deliğinin çevresinde de ek bir iz olmaktadır.

Operasyon hakkında bilinmesi gerekenler

Karın germe operasyonu deformasyonun boyutuna göre 2 ile 3 saat arasında sürebiliyor. Karın germe ile kombine liposuction gibi başka operasyonlar da uygulanabilir. Liposuction ile karın ve bel bölgesi şekillendirmeleri yapılabiliyor. Operasyondan sonra hastaya dren uygulanır ve özel bir korse giydirilir. Hastanın 1 ya da 2 gün hastanede kontrol altında tutulması gerekebilir. Operasyondan sonra karın bölgesinin çok gerilmemesi gerekir. Takılı olan drenden gelen sıvı miktarı azalınca hasta taburcu edilir.

Hastanın evde en az 1 hafta boyunca U şeklinde yatması tavsiye edilir. 1. haftadan sonra daha dik yürünebilir. Korsenin 6 hafta boyunca giyilmesi gerekir. 1 hafta ya da 10 gün içinde hasta büyük oranda iyileşmiş olur. 6 hafta boyunca ağır aktivite yapılmamalıdır. 3 ay ağır egzersizlerden uzak durulmalıdır.

Yara izleri bikini bölgesine gizlenir, iyileşme hızı ve oranı ise kişiye özel olarak değişiklik gösterebiliyor. İz oluşması durumunda hastanın talebine göre iyileşme döneminden sonra lazer destekli uygulamalarla giderilebiliyor.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı

Op. Dr. İlsun Aka

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