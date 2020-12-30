Minik Estetik İşlemler

Anında etkisini görebileceğiniz minik estetik işlemler

Cerrahi olmayan tekniklerde iyileşme süreci olmadığı için sonuçları daha hızlı görülebilir.

Ameliyatsız burun estetiği

Burun büyüklüğünde değişiklik istemeyen, hafif-orta derecede burun kamburu, düzensizliği veya sapması olan herkes enjeksiyon teknikleri ile uygulanan burun estetiğinden faydalanabilir. Aynı zamanda burun köprüsü, burun ucu estetikleri için de uygun bir seçenektir. Sonuçları hemen ortaya çıkar, düzelme birkaç gün boyunca devam edebilir.

Botoksla kaş kaldırma

Botoksla, kaşların üstündeki ve çevresindeki alana uygulanan enjeksiyon tekniği ile kaş birkaç milimetre yukarıya çekilebilir. Daha kavisli ve genç bir görünüm sağlanabilir.

Alın estetiği

Alın bölgesindeki hacim eksiklikleri ve kırışıklar içinde enjeksiyon tekniklerinden faydalanılabilir. Bu sayede alnın hacim kazanması ve yatay kırışıklıklarının giderilerek genç görünmesi sağlanabilir. Dolgu ve botoks birlikte uygulanabilir

Kazayağı estetiği

Kazayakları, göz kenarlarından yayılan ince çizgiler ve kırışıklıklardır. Aşırı mimik kullanımı, güneş ışıkları ve sigara kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilirler. Botoks ile kaslar gevşetilerek kırışıklıklar giderilebilir.

Belirgin nazolabial ve mentolabial kıvrımlar için;

Nazolabial kıvrımlardaki "parantez" adı verilen oluklar ve derin "kukla çizgiler" kişiye üzgün bir görünüm verir. Bunlar yüz yaşlanmasının ilk belirtilerinden biri olabilir. Hacim veren dermal dolgularla tedavi, gençlik dolu hacmi doldurabilir ve bu bölgelerdeki kolajen üretimini uyararak bu kırışıklıkların görünümünü en aza indirebilir.

Göz altı torbaları için;

Çökük gözler ve koyu halkalar ve göz altı torbaları, sağlıklı ve genç kişilerin bile yorgun, hastalıklı ve sağlıksız görünmesine neden olabilir. Hacim ve nem kaybına bağlı olarak göz ile burun arasındaki gözyaşı çukuru denen bölge çökük ve çukur görünür ve bu da yüzün yorgun görünmesine neden olur. Hafif bir dolgu yardımı ile göz altları ve göz yaşı çukurları düzeltilerek kişinin daha genç görünmesi sağlanabilir.

Elmacık kemikleri için;

Yaşlanma belirtilerinin en belirgin olduğu alanlardan birisidir. Elmacık kemiklerine yeniden hacim kazandırmak, neredeyse diğer tüm estetik prosedürlerden daha genç görünmenizi sağlayabilir. Yüksek yoğunluklu bir dolgu malzemesi ile daha dolgun elmacık kemiklerine ve daha estetik bir görünüme kavuşulabilir.

Dudak ve çevresi kırışıkları için;

Dudaklar her yaşta dolgunlaştırılabilir. Dolgu maddeleri, doğal dudaklarınızı güçlendirmenin yanı sıra ince, kırışmış veya içe dönük dudakları da düzeltebilir. Dolgu enjeksiyonu ile dudaklar daha dolgun, daha şekilli ve daha az kırışık görülebilir.

Çene şekil bozukluluğu için;

Yaşla birlikte çene uzar ve sarkar. Dolgular, uzun çene veya kısa çene sorununu çözebilir. Dudak kenarlarından çeneye uzanan gülme çizgileri dolgular ile düzeltilebilir. Gamzeler de doldurulabilir.

Çene hattı belirginleştirmek için;

Olduğundan daha geniş ya da kare şekilli çene yüzün olduğundan daha büyük görünmesine neden olabilir. Botoks, bu kasları gevşeterek ideal yüz şekli olarak kabul edilen üçgen bir görünüm kazandırabilir.

Boyun sıkılaştırma

Sarkık boynu düzeltmek boynun dikey bantlarına yapılan botoks, enjeksiyonlar, gıdı bölgesini ve yüzü aşağı doğru çekmeyi azaltır ve boyunda çok daha pürüzsüz bir görünüm sağlar. Aynı zamanda mezoterapi yöntemi ile cilt sıkılaşmasını sağlayan kokteyllerin 10 gün arayla 3-5 seans uygulanması ile de güzel sonuçlar alınabilir.

Cilt sıkılaştırma

Radyo frekansı teknolojileri, daha keskin bir çene hattı ve daha genç, gençleşmiş bir görünüm oluşturmak için boyun çevresinde ve yüzün yanlarında sarkan cilt ve cilt altı dokuların sıkılaştırılması sağlanabilir. Bu minimal invaziv tedavi, tek bir tedavide karın, kollar, uyluklar ve kalçaların bile sıkılaşmasına ve kontur kazanmasına yardımcı olmak için uygulanır.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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