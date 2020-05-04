Popo estetiği ile kalçaları daha yuvarlak ve dik hale getirmek için uygulanan estetik operasyonlardır. Popo estetiği cerrahi ve cerrahi olmayan teknikler kullanılabilir. Kalıcı çözüm sunmak için implant teknikleri kullanılırken günümüzde ameliyatsız teknikler olan liposuction ve enjeksiyon teknikleri çok daha fazla tercih ediliyor.

Cerrahi teknikler ile popo estetiği

Kalça büyütme diğer adıyla gluteal augmentasyonu, kalçanın konturunu, boyutunu ve şeklini iyileştirmek için uygulanır. İşlem; kalça implantları, yağ grefti veya bazen ikisinin bir kombinasyonu kullanılarak yapılır.

Gluteal implantlar, cerrahi olarak kalça dokularının derinliklerine yerleştirilen silikon dolgu materyali içeren protezlerdir. Ameliyat genel anestezi uygulanarak yapılır. Kesiler heriki popo birleşim bölgesindeki doğal kıvrımlara gizlenecek şekilde paralel 3-4 cm.lik açılarak izlerin görünür olmaması sağlanır. İmplantlar, her iki taraftaki gluteal kasın altına yerleştirilir. Ameliyattan sonra, kesilere pansuman / bandaj uygulanacaktır. Toplanabilecek fazla kan veya sıvıyı boşaltmak için deri altına geçici olarak küçük, ince tüpler (dren) yerleştirilebilir. Bir gün sonra eve gitmenize izin verilebilir. Ameliyatınızı takiben en az 24 saat destekleyici bir korse giymeniz istenecektir. Popo estetiğinin sonuçları hemen görülür. İşlem sonrası belli süre otururken rahat etmeniz için kullanacağınız özel yastıklar önerilir. Zamanla, ameliyat sonrası şişme düzelir ve insizyon hatları kaybolur. Ameliyatın sonuçları kalıcıdır.

Yağ grefti enjeksiyonu ile popo estetiği

Popo estetiğinde implant uygulamalarından farklı olarak, günümüzde Brazilian Butt Lift (BBL) olarak bilinen liposuction ile yağ enjeksiyonu kombinasyonu operasyonu da popülerize olmuştur. Hastanın vücudunun uygun olan başka bölgesinden liposuction tekniği ile alınan fazla yağlar, özel bir işlemden geçirilip saflaştırıldıktan sonra enjeksiyon tekniği ile popoya enjekte edilir. Bu işlemde aynı zamanda liposuction yöntemi ile bel bölgesindeki yağ fazlalıkları alınıp inceltilerek rölatif olarak popodaki büyüme daha belirgin olmaktadır. İşlem ortalama 1-2 saat içinde gerçekleştirilebilir. Ayaktan tedavi yöntemi olduğu için hasta aynı gün evine gidebilir. Yağ enjeksiyonu tekniğinde minimal de olsa yağ çıkarılması için insizyonlar yapılması gerekir. Hastanın 5-7 günlük iyileşme sürecine ihtiyacı olduğu minimal invazivli operasyonlardır.

İyileşme süreci nasıldır?

Cerrahi operasyondan sonra liposuction bölgeleri için 3-4 hafta korse giymeye devam etmeniz tavsiye edilir. Eğer kendiliğinden erimeyen dikişler kullanıldıysa dikişleri aldırmak için 1 hafta içinde tekrar doktorunuzu ziyaret etmeniz gerekebilir. 1 hafta ya da 10 gün içinde iyileşme süreci büyük oranda tamamlamış olur. Dokular ilk 3-6 ay içinde tamamen iyileşir ve izlerin kaybolma süreci bir yıl boyunca devam eder.

Yağ enjeksiyonu tekniğinde liposuction kesileri yapılacağı için kesiler iyileşinceye kadar ortalama 1-2 hafta boyunca deniz, havuz ya da sauna gibi enfeksiyon riski kapma ihtimali olan yerlerden uzak durulmalıdır.

Popo estetiği kişinin ihtiyacına göre karın germe ya da karın inceltme estetiği gibi teknikler ile birleştirilebilir. Böylece kişi hem karnındaki ya da vücudunun başka bölgelerindeki fazla yağlardan kurtulabilir hem de hacim eksikliği olan poposunu çok şekilli ve estetik hale getirebilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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