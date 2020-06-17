Sarkık memeler kadınların en mutsuz olduğu vücut şekil bozukluklarından birisidir. Gebelik, doğum kilo kabı ve yaş alma gibi nedenlerle memelerin sıkılığı ve dolgunluğu zamanla azalabilir ve memeler sarkabilir. Bunun yanı sıra memelerdeki asimetri, birbirinden farklı görünen ya da teki diğerinden daha sarkık görünen memeler de bulunan en yaygın şikayetler arasındadır.

Memelerde görülen bu şikayetler meme dikleştirme, ihtiyaca göre meme büyütme estetiğiyle birleştirilerek başarılı bir şekilde giderilebilir. Çünkü meme dikleştirme ameliyatı memelere kaybolan hacmini geri kazandırmaz. Meme dikleştirme estetiği memelere dik ve sıkı formunu geri kazandırır. Memelerdeki sarkıklık, asimetri, meme ucu ve etrafının şekli meme dikleştirme estetiği (mastopeksi) ile düzeltilebilen kusurlar arasındadır.

Ameliyat nasıl yapılır?

Meme dikleştirme genel anestezi uygulanarak yapılır. Kesiler meme ucunun etrafındaki koyu olan areola etrafında, dikey ve yatay olarak yapılır. Kesi işleminin ardından meme konturu ile sıkılığını düzeltmek için yumuşak meme dokusu kaldırılır ve yeniden şekillendirilir. Meme ucu ve areola doğal, ideal pozisyonuna ve şekline getirilir. Fazla meme derisi, memelere gerginlik kazandırmak için çıkarılır. Eğer memelere hacim kazandırılmak isteniyorsa, meme implantları yerleştirilir. Operasyon tamamlandıktan kesiler estetik dikişler ile kapatılır.

Kesi izlerinin bir kısmı areola bölgesine ya da memelerin doğal çizgilerine gizlenir. Ancak, dikişlerin bir kısmı gizlenemese de zamanla belirsiz bir hal almasını sağlayacak şekilde özenle dikilir. Meme dikleştirme estetiğinin sonuçları hemen görülebilir hale gelir.

İyileşme süreci nasıldır?

Meme dikleştirme ameliyatı tamamlandıktan sonra sargı yapılır ve ödemi en aza indirmek için özel bir cerrahi destek sütyeni giydirilir. Cerrahi sütyenin 3-4 gün sürekli giyilmesi tavsiye edilir, ardından 3-4 hafta daha yumuşak bir destekleyici sütyen giyilmesi gerekir. Ameliyatlarda genellikle kendiliğinden çözünen dikişler atılır. İki hafta ödem iner çözünen dikiş kullanılmadıysa alınır, birkaç hafta içinde dikişler büyük çoğunlukla iyileşir. Memelerdeki hissizlik hissi geçer.

Meme dikleştirme estetiği bir daha çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlar için daha kalıcı sonuçlar sağlar. Hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu operasyonlardır.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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