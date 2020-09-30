Thulium Lazer ile iğnesiz mezoterapi

Thulium Lazer, ciltteki leke ve kırışık tedavisinde yaygın olarak kullanılan güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Uzman bir doktorun teşhisine, yönlendirmesine ve hastanın taleplerine göre oluşturulan tedavi planına bağlı olarak uygulanır. Kişinin yapısal özelliklerine ve cilt problemini oluşturan lekenin nerede olduğu, genişliği, cilt altındaki derinliği, yaygınlığı gibi niteliklerine göre cihazın uygun akım gücü, dalga boyu, atım ve tarama seçenekleri belirlenmektedir. Thulium lazer ile gerçekleştirilen uygulamalarda cihazdan sağlanan enerji ile lekelerin niteliğine bağlı olarak seçilen akım gücü, dalga boyu, atım ve tarama seçenekleri ile sorun yaşanan cilt alanı üzerinden geçilmektedir. Lavieen Leke Lazeri ile yapılan işlemde diğer lazer sistemleriyle yapılan uygulamalardan farklı olarak ciltteki incelmeye neden olan soyulma ve kabuklanmalara neden olmaz. Bunun yerine ciltte oluşturulan kontrollü ufak zedelenmeler ile kişinin vücudundaki ‘makrofaj’ denilen iyileştirici hücreler sorunlu bölgeye çekilerek cilt probleminin giderilmesi sağlanır.

Thulium lazer ile tedavi süresi ne kadardır?

Cildin alt katmanlarına yayıldığı için inatçı tipte sayılan bazı lekelerin diğer lazer sistemleriyle tedavisi daha uzun bir süre ve sabır gerektirmekteyken, Thulium Lazer uygulamalarında ilk seanstan itibaren olumlu değişimler gözlemlenebilmektedir. Lekelerin tipine göre kişiden kişiye farklılık gösterebilmekle birlikte 2 ay arayla gerçekleştirilen 3 seans leke tedavisi için yeterli olabilmektedir.

Thulium lazer ile tedavi edilen cilt problemleri nelerdir?

Güneş lekeleri (melazma) etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Melazma, güneşten gelen ışınların zararlı etkileri sonucu kişilerin ciltlerinde ortaya çıkan özellikle açık kahverengi ve koyu kahverengi görünümlü lekelenmelerdir. Güneş lekelerinin ortaya çıkmasındaki en önemli etken güneş olmakla beraber, kişinin vücudundaki hormonlara ilişkin birtakım değişimler ve metabolizmasında yaşanan süreçler de güneş lekelenmelerine sebebiyet verebilmektedir. Kadınların vücudunda hamilelik ve doğum kontrol hapı kullanımı hormonların işleyişini değiştiren belirgin faktörlerdir. Güneş ışınları bu süreçte cilde çok daha fazla zarar verebilmektedir.

Yaşlanma gibi zamanın etkileri sonucu kişinin hücrelerinde yaşanan değişimler de leke ve kırışıklık oluşumuna neden olabilmektedir. Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan cilt problemleri de Thulium Lazer ile tedavi edilebilmektedir.

Thulium Lazer ile güneş lekelerinin giderilmesi, yaşlılık lekelerinin giderilmesi, cilt tonunun dengelenmesi, çillerin giderilmesi, doğum lekelerinin giderilmesi, pigment tedavisi, cilt tonu (beyazlaştırma), epidermal melazma, yaşlılık noktaları - lekeleri, cilt dokusu – kırışıklıklar, akne ve yanık skarı tedavisi, anti-aging tedavisi başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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