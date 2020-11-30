Vaser Liposuction Hakkında Merak Edilenler

Liposuction; diyet ve egzersiz ile kurtulunamayan yağları gideren kozmetik bir işlemdir. Yaygın olarak kalça, karın, sırt, kol ya da yüz bölgelerindeki erimeyen yağları almak ve şekillendirmek için uygulanır. Bunun yanı sıra yüz germe, meme küçültme ve karın germe gibi diğer estetik operasyonlar ile birleştirilerek de uygulanabilir. Jinekomasti olarak adlandırılan erkeklerde meme büyümesinin tedavisinde de uygulanabilmektedir.

Çok çeşitli liposuction teknikleri vardır. Bunlar arasında yaygın olarak uygulananlardan birisi de vaser liposuction yöntemidir.

Vaser liposuction nedir?

Vaser liposuction, yağ hücrelerini çıkarılmadan önce sıvılaştıran bir tür yağ kaybı prosedürüdür. Bu, yağ hücrelerini hedef alan ultrasonik ses dalgaları ile birleştirilmiş cihazla yapılır.

Geleneksel tekniklere göre vaser liposuctionun faydaları yağları daha hassas bir şekilde yok etmek, inatçı lifli yağdan ya da “yağ rulolarından” kurtulmak, cilt gerginliğini artırmak, çevresindeki sinirleri korumaktır. Vaser liposuctin ayrıca, emilmeden önce yağı sıvılaştırdığı için hem cerrah hem de hasta için işlemin kolaylaşmasını da sağlamaktadır.

Uygulamanın hemen ardından hastalar çoğunlukla aynı gün evine döner. Ancak en az birkaç hafta morarma, şişme ve acı hissedilebilir. Ameliyattan sonra bir süreliğine ödemi önlemek için korse giyilmesi gerekebilir. Kişiden kişiye farklılık gösterse de çoğu hasta birkaç gün içinde işe dönebilir.

Vaser liposuction vücut konturlarını düzeltebilir, kişinin kendine güvenini artırabilir. Bu operasyon için ideal hastalar; normal vücut ağırlığı olan, sıkı ve elastik bir cilt yapısına sahip, fakat belli vücut bölgelerinde aşırı yağ kitleleri olan hastalardır.

Yaş çok önemli olmamakla birlikte, yaşlanma ile deri elastikiyeti azalmakta ve liposuction uygulama endikasyonu azalmaktadır. Gençlerde uygulama sonrası toparlanma daha çabuk olur.

Sonuçları kalıcı mıdır?

Yağ hücreleri liposuction sırasında kalıcı olarak uzaklaştırılır. Ancak, genellikle vücudun farklı bölgelerinde oluşan yeni yağ hücreleriyle kilo alınabilir.

Ameliyattan sonra yeni şekli korumak için bol miktarda yağsız protein, meyve ve sebze, kepekli tahıllar ve az yağlı süt içeren bir diyet uygulanmalıdır. Ve en önemlisi düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.

Liposuction, tüm dünyada yapılan en yaygın estetik prosedür türüdür. Amaç yağdan kurtulmak ve vücudunuzu şekillendirmek olsa da, liposuction kilo vermek için tasarlanmamıştır. Burada hedef, diyet ve egzersizle giderilmesi zor olan bölgesel yağların alınmasını sağlanmaktadır.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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