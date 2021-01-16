Penil protez ve penis büyütme

Ara sıra, daha önce penil protez taktırmış hastalar, uzun yıllar penis büyütücü pompa kullanmış yada sertleşme sorunu sebebi ile penise iğne tedavisi uygulamış hastalar, penis büyütme ameliyatı için başvurur. Bu hastaların özel durumları vardır ve bu ameliyatlar konusunda tecrübesiz cerrah arkadaşlar hatalı kararlar verebilir. Bu yazımı hem bu ameliyatlar konusunda tecrübesiz arkadaşları, hem de bu gruptaki hastaları uyarmak amacı ile yazıyorum.

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Penis büyütme ameliyatında özellikle uzama anlamında penisin esnek ve yumuşak olması önemlidir; çünkü ereksiyonda uzamayı görebilmek için penisin esnek ve yumuşak bir dokuya sahip olması gerekir. Penisi bir balon gibi düşünmelisiniz. Ereksiyona gelirken şişirilen bir balon gibi içine kan dolarak şişer ve ereksiyona gelir. Eğer dokusu, esnekliğini yitirdiyse, sertleştiyse (katılaşmak anlamında), ereksiyonda istendiği kadar uzama olmaz. Bu mesele maalesef uzman doktorlar tarafından bile yanlış bilinmektedir. Mesela penis büyütme ameliyatında elde edilen uzamanın sadece penis yumuşakken görülebileceği, ereksiyonda görülmeyeceği gibi yanlış bir fikir var. Bu fikri savunan tıbbi makaleler bile yayınlanıp literatüre girmiştir. Bu tamamen yanlıştır. Gerçekte penis büyütme ameliyatından hemen sonra penisin uzamasını yumuşakken görürsünüz, ama ereksiyonda tam anlamı ile uzamayı "ilk aylarda" göremezsiniz, buraya kadar doğrudur. Uzamayı ereksiyonda da görmeye başlamanız zamanla olur ve yaklaşık 6-9 ay kadar bir sürenin geçmesi gerekir. Bunun sebebi, ameliyatta hemen penisin dibine atılan dikişlerin yolaçtığı sertleşmedir (penis çevresindeki dokuda oluşan katılaşma). Uzatma için penisin dibinde bulunan ve penisi leğen kemiğine tutturan asıcı bağı kesiyoruz (tam değil, 80% kadar kesiliyor). Sadece asıcı bağı kesmek yetmez, penis dokusunu da ileri itmek gerekir. Bu yüzden asıcı bağ kesildikten sonra, penisin köküne, tam arkasına, penisi dışarı itecek şekilde, korse gibi ağ şeklinde penisi dışarı iten dikişler atıyoruz. Sonuçta penisin kökünde, içte, bir sürü dikiş oluyor. Bu bölgede iyileşme olurken, genişçe bir alanda dokuda iyileşme gerçekleşir ve bu da sertliğe yolaçar. Bu yüzden penis büyütme ameliyatı olanlarda, ilk aylarda penis dibinde genişçe bir alanda doku sertleşir. Dokudaki bu sertleşme (katılaşma) ve elastikiyet kaybı, ereksiyonda penisin yeteri kadar "şişmesini" engeller. Dolayısı ile ilk aylarda ereksiyonda uzamayı tam anlamı ile göremezsiniz. Ereksiyonda uzamayı tam olarak görebilmeniz için penis dibinde doku iyileşmesinin bitip, dokuların eski esnekliğine ve yumuşaklığına kavuşması gerekir. Ereksiyonda uzamayı ancak bundan sonra tam anlamı ile görebilirsiniz. Yani penis büyütme ameliyatında penis dibinde oluşan sertleşme geçicidir; eninde sonunda o bölge dokusu yumuşar ve ereksiyonda penisin tam anlamı ile uzamasına izin verir. Bu bahsettiğim olay normal vakalarda geçerlidir. Bir de yukarıda bahsettiğim gibi penil protezli, vakum pompa cihazlarını kullanmış, yada uzun yıllardır ereksiyonu sağlamak için iğne yapan hastalar var. Bu hastaların durumları özeldir ve tecrübesiz bir cerrah hastalara boş yere umut verip bu hastaları penis büyütme ameliyatı için kabul edebilir. Bu hastalarda sorun penis dokusunun kalıcı olarak sertleşmiş olmasıdır. Bu durumda -penisin kendi dokusu kalıcı olarak sertleşmişse- ameliyatla uzatma yapılamaz. Bu hastalar sadece kalınlaştırmadan fayda görürler. Bu konuya açıklık getireyim...

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Penil protezi olan hastalar: Bu hastalara sadece penis kalınlaştırma ameliyatı yapılabilir. Uzatma yapılamaz. Bunun 2 sebebi vardır. Birinci sebebi, penisin kendi dokusunun yumuşak değil, içine yerleştirilen penil protez sebebiyle sert olmasıdır. Uzatma için sadece asıcı bağı kesmek yetmez (bu vakalarda asıcı bağı bulup kesseniz bile yetmez), penisi kemik dokudan uzaklaştırıp dışarı kaydırmak gerekir. Bunun için de penis dokusunun yeteri kadar yumuşak olması gerekir. Halbuki penis dokusu, içinde bulunan penil protez yüzünden oldukça serttir ve dışarı kaydırılamaz. Manüple edilemez, şekil verilemez. Bu yüzden içinde penil protez olan bir penisde uzatma işlemi başarısız olacaktır. Bu vakalarda uzatma yapılamamasının diğer sebebi ise bazı vakalarda penis dibindeki bölgede anatominin bozulmuş olmasıdır. Bazen penil protez, penisin dibinden, tam uzatma yapılacak bölgeden konmuş oluyor. Bu sırada asıcı bağın anatomisi bozuluyor. Bu vakalarda asıcı bağı bulup kesmek, penis dokusunun arkasına, penisi dışarı itecek dikiş koymak çok zor oluyor, hatta mümkün olmuyor. Bu sebeplerden dolayı penil protezi olan hastalarda uzatma işlemi yapılamaz, yapılmaya çalışılsa bile başarısız olur..

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Uzun yıllar vakum pompa kullanmış hastalar: Bu hastalarda da penis dokusu sertleşiyor. Sertleşmeyi ereksiyon anlamında değil, dokuda katılaşma anlamında kullanıyorum. Son yıllarda bu aletlerle ilgili makaleler yayınlanmaya başlandı. Penisde traksiyonla uzama sağlayan aletlerin (ameliyatla asıcı bağ kesildiyse) bir miktar fayda sağlayacağı söylense de vakum pompaları ile ilgili bir başarıdan söz edilemiyor. Vakum pompa aletleri sadece geçici bir ereksiyon sağlıyor, ama uzun yıllar boyunca kullanılırsa penisin erektil dokusunda yapısal bir deformasyona yolaçıyor. Penis katılaşıyor ve yumuşaklığını kaybettiği için penisi kemikten ayırıp dışarı kaydırmak çok zor oluyor.

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Ereksiyon için sürekli penise iğne yapan hastalar: Ereksiyon sorunu yaşayan hastalarda ilişkiden önce penise ilaç enjekte etmek, tedavi yöntemlerinden biridir. Bu tedavileri üroloji uzmanları düzenler. Hasta uzun yıllardır ereksiyon sorunu yüzünden penise iğne tedavisi yapıyorsa, bu da penisde katılaşmaya yol açabilir. Dokusu katılaşmış, sertleşmiş bir penisi, leğen kemiğinden ayırıp dışları kaydıramazsınız. Dolayısıyla uzatma ameliyatı başarısız olur.

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Sonuç olarak özetlersek: penisde kalıcı olarak katılaşmaya yolaçan bir durum varsa (penil protez, sertleşmenin uzun yıllar boyunca iğne ile sağlanması, uzun süre vakum pompa kullanılması), penis uzatmaya engeldir. Katılaşmış bir penis dokusunu manüple edemezsiniz, asıcı bağı kesseniz bile, arkasına dikiş atarak dışarı doğru kaydıramazsınız. Uzatma işlemi başarısız olur.

Bu durumu, normal bir vakada penis büyütme ameliyatından sonra erken dönemde uzamanın ereksiyonda çok belli olmaması ile karıştırmayın. Penis dibindeki sertleşme zamanla (6-9 ay) yumuşayınca uzamayı ereksiyonda da görürsünüz. Normal bir vakada penis dibinde oluşan bu sertleşme geçicidir, ve eninde sonunda uzamayı ereksiyonda da görürsünüz..

Op. Dr. Oytun İdil

oytunmd@gmail.com

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