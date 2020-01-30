Lazer (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation )ilk defa1916 yılında Albert Einstein tarafından keşfedilmiştir ve ilk çalışan lazer 1960’da T. H. Maiman tarafından yapılmıştır. Lazerin uygulama alanının genişliği; yüksek miktardaki enerjiyi, önemli kayıplar olmadan taşıyabilme özelliği, ışın frekansının hassas kontrolü ve olağanüstü yoğunluğundan kaynaklanmaktadır.

Lazer ışınları kalıcı görme kaybına neden olabilir!



Günümüzde eğlence, oyun, sunumlarda işaretleyici, uçaklarda yol göstermek ve daha pek çok amaç için lazer ışınları kullanılmaktadır. Amacı dışında kullanılan göze doğrultulan lazer ışınları; gözde ciddi hasarlara sebep olabilmektedir. Dünyada her gün binlerce kişi gözlerine tutulan lazer ışınları nedeniyle görme problemi yaşamaktadır. Bu durumdan dolayı hastanelere müracaat eden kişilerin önemli bir kısmında da kalıcı görme kaybı meydana gelmektedir.

Lazer ışınları oldukça tehlikelidir



Lazer ışınları; tek renk, tek frekansta olup, ışınları çok uzaklara dağılmadan iletebilir. Kırmızı, yeşil, mavi, turuncu, sarı, turkuaz ve mor renklerde lazer ışınları bulunmaktadır. Lazer ışınlarının gözlere zararı; lazer ışığının gücü ve ışığına maruz kalma süresine göre değişmektedir. Hasar gözde ışığa karşı hassasiyet, batma, yanma, sulanma, geçici körlük ve hatta kalıcı körlük oluşabilir. Bu nedenle; lazer ışığı oldukça tehlikelidir ve asla hiçbir canlının gözüne tutulmamalıdır.

Lazer ışığının cilde zararları nelerdir?



Güçlü lazer ışınlarının radyasyon değerleriyle birlikte ısı değerleri de yüksektir. Bu nedenle; bir canlının cildine tutulduğunda cilt altına kadar işler, ısınmasını ve o bölgedeki hücrelerin tahrip olmasını, hatta tamamen ölmelerine neden olur. Ciltte kızarıklık ve yanıklar oluşabilir.

Lazer pointerlar çocuklar için bir oyuncak değildir



Lazer pointerlar yetişkinler için yararlı bir araç olup, asla bir oyuncak olmadığı gibi sadece konferans ve slayt gösterilerinde kullanılmaktadır. Çocukların lazer pointerları oyun amacı ile özellikle göze direkt olarak tutmaları sonucunda lazer ışını görmeyi sağlayan görme noktasında (sarı nokta) yanık oluşturabileceği gibi maruz kalan kişinin de kör kalmasına neden olabilmektedir. Bu türdeki cihazların 18 yaşından küçük çocuklara verilmesi ve satılması yasaktır.

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Tufan Evciman

http://www.tufanevciman.com.tr/