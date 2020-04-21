Ördek ve eti nasıl pişirilir? Portakallı ördek nasıl yapılır?

Portakallı ördeği pişirmeye başlamadan önce ördek etini iyi tanımak gerekli. Çünkü tarifin sırrı, etin gereken şekilde pişirmeye hazırlanmasından geçiyor.



Ördek ve Ördek Eti Nasıl Pişirilir?



Ördek, kümes hayvanları arasında değerlendirilir. Bilindiği üzere kümes hayvanları beyaz bir ete sahiptir. Fakat ördek, bu bakımdan diğer kümes hayvanlarından ayrılır. Ördek eti, kırmızı bir ettir. Tat bakımından ise, hindi etini andırmaktadır.



Bu eti pişirmeye başlamadan önce, pişirme süresi hakkında bilgi edinilmelidir. Zira ördek biraz daha uzun sürede pişen bir ete sahiptir. Dolayısıyla tavuk etinden daha uzun bir pişirme süresine ihtiyaç duyabilir. Bu etin en iyi fırında pişirildiği bilinmektedir. Hatta güveçte de ördek eti pişirmek, oldukça lezzetli bir sonuç verecektir.



Ördek etini pişirmeden önce çeşitli soslarla marine etmek lezzetini arttırır. Özellikle portakallı ördek için, eti portakal sosuyla marine etmek, lezzetin sırrıdır.



Portakallı Ördek Nasıl Yapılır?



Portakallı ördeği pişirmeye başlarken, öncelikle portakal sosunu hazırlamak ve etleri bunda bir süre bekletmek gerekir. Portakal sosu için birkaç adet portakal ve bir çorba kaşığı kadar bala ihtiyaç duyulur. Ayrıca mısır nişastası ve su, sosun gerektirdiği malzemelerdir.



Portakal sosu için portakalların suyu sıkılır. Ve kabukları ince şekilde rendelenir. Portakal suyuna eklenir. Bu karışımın içerisine mısır nişastası, bal ve su karıştırılır. Ördek etleri bu sosta bir süre bekletilir. Hatta lezzetin artması adına bir adet tavuk bulyon eritilebilir. Veya saf tavuk suyu karışıma eklenir.



Ördek eti bu karışımda yaklaşık 2 saat kadar bekletilir. Sonrasında ördek tuzlanıp, istenilen baharatlar üzerine serpilir. Pişirme tepsisine alınır. Ördeğin üzerine marine edilen sosun kalan kısmı dökülür.



Bu şekilde hazırlanan ördek eti, 200 derecelik fırında yaklaşık kırk veya elli dakika pişmelidir. Portakallı ördek, yanında pilav ve salata ile servis yapılabilir. Ördeğin sıcakken servis edilmesi, daha lezzetli olmasına yardım eden bir unsur olacaktır.