Ördek Ve Eti Nasıl Pişirilir? Portakallı Ördek Nasıl Yapılır?

Portakallı ördek mutlaka doğru tarif üzerinden alınarak yapılması gereken bir yemektir. Kulaktan dolma bilgiler ile yapılması istenilen lezzettin ortaya çıkmasına engel teşkil eder. Ayrıca portakallı ördek etinin doğru biçimde pişirilmesi de yine önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Ördek ve Eti Nasıl Pişirilir?

Kanatlı bir hayvan olmasına rağmen ördek eti, hindi eti ile tavuk etinin aksine kırmızı ete sahiptir. Tat olarak ise dana eti ile hindi etinin bir karışımı olarak dile getirilebilir. Ancak ördek etinin dikkatli şekilde ele alınması ve pişirilmesi büyük öneme sahiptir.

Bunun için öncelikle tencere içerisine bir margarin konularak güzelce kızarması beklenmelidir. Daha sonra ördek eti dikkatli şekilde tencere içerisine eklenmelidir. Ancak bunu yapmadan önce ördek eti mutlaka tütsülenmiş, ayak kısımları gerisine geçirilmiş, tuzlanmış ve tamamen temizlenmiş olması gerekmektedir.

Bir kısmı kızardıktan sonra diğer tarafını çevirmeniz gerekiyor. Her iki tarafa da nar gibi oluncaya kadar bu işlemi devam etmesi önemlidir. Süre olarak ise ortalama 40 veya 50 dakika arasında fırında kızartmak yeterli gelecektir.

Portakallı Ördek Nasıl Yapılır?

Özel misafirler için hazırlanan portakallı ördek pek çok insanın merak ettiği tarifler arasında bulunuyor. Tabii bunu gerçekleştirmek için önce belli başlı bazı malzemelerin hazır olması gerekir.

- 2 kilo ağırlığına sahip ördek,

- 2 çorba kaşığı margarin,

- 2 adet portakal,

- Dört tane kesme şeker,

- 1 çorba kaşığı portakal aroması,

- Bir çay kaşığı patates unu,

- 1 çorba kaşığı portakal marmeladı,

Portakal kabuğu ince ince soyularak su içerisinde haşlanmalıdır. Daha sonra şeker ile portakal sarımtırak noktaya gelene kadar kaynatılmalıdır. Pişen ördeğin içerisindeki yağı dikkatli şekilde arındırın. Daha sonra pıhtılaşması adına patates unu ekleyin. Haşlanmış portakal kabuğu ile beraber gerekli olan diğer malzemeleri de tencere içerisine ekleyin. Salça ve sos ile beraber parçalara böldüğünüz ördeğin sunumunu etkili şekilde gerçekleştirebilirsiniz.