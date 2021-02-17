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17.02.2021 - 18:37 |

Organ Bağışı Nedir, Nasıl Gerçekleştirilir? Organ Bağışı İçin Tüm Gerekli Şartlar...

Binlerce insanın hayatını kurtarmak için organ bağışı günümüzde en önemli hususlar içerisinde yer alır. Öyle ki birçok kişi yeniden ayağa kalkabilmek için organ bağışı konusunda sırada beklemektedir. Peki, organ bağışı nedir, nasıl gerçekleştirilir? Organ bağışı için tüm gerekli şartlar konusunda merak edilenler.

Organ Bağışı Nedir, Nasıl Gerçekleştirilir? Organ Bağışı İçin Tüm Gerekli Şartlar...
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Her organ bağışı bir insanın hayatını kurtarmak anlamına gelir. Yapılacak olan testler ile beraber uyum sağlandığı andan itibaren, bir bireyin hayallerini gerçekleştirebilmek için yeniden sağlıkla ayağa kalkması şeklinde ifade edilebilir. Bu bağlamda organ bağışı yapmak isteyen pek çok kişi bunun nasıl gerçekleştirebileceğini, şartların neler olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

Organ Bağışı Nedir?

Herhangi bir bireyin hayattayken kendi iradesi doğrultusunda doku ve organlarını, bir kısmı veya tamamı olmak suretiyle, hayatı sona ermesinin ardından başkalarının yaşamını kurtarmak için yaptığı bağıştır. Bu durum aynı zamanda kişi aniden hayatını kaybetmesi ile beraber, yaşamını yitiren bireyin ailesinden alınacak izin ile de gerçekleşebilmektedir. Böylece erken zamanda hemen yapılacak organ bağışı sayesinde, pek çok kişinin hayatı kurtulabilmektedir. Bu sebepten dolayı organ bağışı günümüzde büyük bir öneme sahiptir.

Organ Bağışı Nasıl Gerçekleştirilir?

Organ bağışı nasıl gerçekleştirilir en çok merak edilen konular içerisinde geliyor. Bu bağışı gerçekleştirmek için mutlaka bireyin kendi rızası ile izninin alınmış olması gerekmektedir. Bu doğrultuda bireyin yaşamının sona ermesi ile beraber, hayattayken alınmış olan izin üzerinden organ nakli gerçekleştirilir. Tabii istisnai birtakım durumlar söz konusu olabilir.

Örneğin kişinin yaşadığı ve bir daha ayağa kalkamayacağı sağlık sorunları karşısında, eğer hasta yaşamını yitirmek üzereyse, o kişinin en yakınlarından izin alınabilir. Ancak bunun için uzman doktor kontrolü altında kişinin hayatını kaybetmek üzere olduğu konusu kesinleşmelidir.

Organ Bağışı İçin Tüm Gerekli Şartlar

Organ bağışının gerçekleşebilmesi için ele alınması gereken belli başlı bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlar organ transferinin gerçekleşmesi noktasında sağlık, hukuki ve ahlaki açıdan tüm unsurları tamamlanmış olması gerekmektedir.

- Kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

- Akli dengesinin yerinde olduğuna dair uzman doktor onayı alınmalıdır.

- Yapılacak olan testler ile organ bağışı yapabilecek sağlık üzerinde olduğu anlaşılmalıdır.

- 2238 sayılı, ‘Organ ve doku alınması, saklanması ve nakli hakkında kanun’ çerçevesinde tüm unsurların yerine getirilmesi gerekir.

- İlgili belgeler üzerinden isim soy isim ve ıslak imzanın alınması gerekir.

Genel olarak bu gibi unsurların tamamlanması ile beraber, her birey organ nakli bağışında bulunabilir. Böylece kişinin ölümünden sonra yapılacak olan organ nakli sayesinde, pek çok insanın hayatı kurtulabilmektedir.

Hangi Organ ve Dokular Bağışlanabilir?

Organ nakli konusunda en merak edilen durumlar içerisinde, hangi organ ve dokuların bağışlanıp bağışlanmayacağıdır. Bu konuda vücudun birçok farklı bölgesinde bulunan organ ve dokuların bağışlanması gerçekleşebilir.

- Kalp

- Böbrek

- Karaciğer

- Pankreas

- Akciğer

- İnce bağırsak

Bunlar genel olarak bağışlanacak organlardır. Aynı zamanda belli başlı bazı dokular üzerinden de hayat kurtarıcı doku bağışlaması gerçekleşebilir.

- Kalp kapağı

- Kemik

- Kornea

- Kas dokusu

- Kıkırdak

- Tendon

- Yüz ve saçlı deri

- Üst solunum yolu ile üst sindirim yolları

- Kol ve bacak

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