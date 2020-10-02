Orman Meyveleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Orman meyveleri, tropikal ve Akdeniz iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişir. Ülkemizde orman meyvelerinin en çok yetiştiği bölgeler Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesidir.

Orman Meyveleri Hangileridir?

1- Çilek

Türkiye'de reçeli en fazla yapılan orman meyvelerinden biridir. Teknolojinin tarımsal üretimde kullanılması ile birlikte son yıllarda çilek üretiminde ciddi bir artış yaşanmıştır. Çileğin en önemi faydalarından biri, kanı temizlemesidir. Düzenli aralıklarla çilek tüketmek stres ve kaygıyı azaltır. Ağız yaralarına iyi gelir ve kolesterolü düşürür.

Dünyada en fazla yetişen ve tüketilen çilek çeşitlerinden bazıları şunlardır: Pocahontas - Selva - Red Chief - Douglas ve Oso Grande.

2 - Böğürtlen

Tıpkı çilek gibi böğürtlen meyvesinin de birçok çeşidi bulunmaktadır. En çok yetiştirilen böğürtlenler Black Satın, Apache ve Chester'dır. Bu çeşitlere ek olarak ülkemizde Boysenberry böğürtleni de yetişiyor. En güçlü antioksidanlardan biridir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Böğürtlen çayı ise günümüzde en çok tüketilen meyve çayları arasında yer alıyor. Böğürtlen çayı cildi yeniler ve yaşlanmaya bağlı lekelerin oluşmasını önler.

3- Karadut

En düşük kalorili orman meyvelerinden biridir. Dünyada yaklaşık 90 çeşit karadut yetiştirilmektedir. Ülkemizde en çok yetişen karadut çeşitleri Siyah Güzel ve Çekirdeksiz Eğin Dutudur. Karaduttan yapılan pekmez, yüksek oranda demir ve potasyum içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar.

4- Erik

Erik, hem A hem de C vitamini açısından zengindir. Can Eriği ve Mürdüm Eriği, yetiştirilmesi en kolay olan erik çeşitleridir. Doğal lif kaynağı olan yeşil erik ise, midedeki şişkinliği alır ve hazımsızlığı giderir. Bağırsak hareketlerini de düzenleyen orman meyvesi, özellikle akşam yemeklerinden bir iki saat sonra tüketilmelidir.

5- Kızılcık

Kırmızı renkli tüm meyveler gibi kızılcık da kan yapıcı özelliğe sahiptir. İçerisinde yer alan asiter tamamen organik olduğu için mideye zarar vermez. Bu asitler vücutta biriken yağların daha hızlı bir şekilde yakılmasını sağlar.

Orman Meyvelerinin İsimleri Nelerdir?

Diğer orman meyveleri şunlardır:

Ahududu

Hünnap

Ahlat

Kırmızı Kuş Üzümü

Alıç

Yaban Mersini

Kuşburnu

Üvez

Turna Yemişi