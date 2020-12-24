Orta yaş dönemi spor seçiminde 8 temel kural

Orta yaş döneminde spor seçiminin temel kurallarını anlatan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Erken dönem spor alışkanlıkları olmayan ya da uzun süreler bunlara ara vermiş insanlar, zamanla hayatlarındaki bu eksikliği gidermek için değişik arayışlara girmektedir. Orta yaşta insanın spor yaparken farkında olması gereken en önemli şey, sporu sağlıklı halinin devamlılığı için yaptığıdır. Bu yaş dönemlerinde yarışmacı olmak bizi beklemediğimiz sakatlıklara sürükleyebilir. Sporla kalarak, zinde ve sağlıklı yaş almalıyız” dedi.

Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, orta yaş çizgisinde en güvenli spor aktiviteleri olarak şunları açıkladı:

1) En kolay ve güvenilir olan aktivite şüphesiz ki, yürüyüş yapmaktır. Burada sağlığımızı riske atacak aşırı zorlanmalarla karşılaşma riski oldukça azdır. Yine de eklem sorunlarını engellemek için mutlaka uygun bir yürüyüş ayakkabısı seçmek ve mümkün oldukça düz rotalarda kalmak gereklidir. Aşırı yokuş veya inişler zorlayıcı gibi gözükseler de, eklemler üzerinde yıpratıcı etkiler yaratabilirler.

2) Artık, günümüzde kış döneminde de ulaşılması kolay olan havuzlarda yüzme sporu yapmak önemlidir. Yüzme sporu özellikle, hem omurga üzerinde, hem de kol ve bacak kaslarında gelişim sağlayarak zinde kalmamıza yardımcı olur. Burada dikkat edilmesi gereken konu, hijyen şartlarının tam sağlanmış olması ve kendimizi kardiyovasküler olarak aşırı zorlamamaktır.

3) Spor salonlarında ağırlık ve istasyon çalışmaları, en çok riskli olan seçimlerden birisidir. Uygun ağırlık bulunmadan yapılırsa, ciddi kas ve eklem sorunlarına yol açabilir.

4) Yoga ve pilates gibi salon sporları, hem orta, hem de ileri yaş dönemi için gerek kas kuvvetinin artması, gerekse de esnekliğin artması için en uygun seçimlerdendir. Ancak, burada da mutlaka profesyonel eğitimci yönlendirmesi olmalıdır.

5) Halı sahalar ve futbol benzeri oyunlarda ise, hem gerekli ısınma ve esneme önlemleri olmadan başlandığı, hem de aşırı eforun kardiyovasküler stresi artırması nedeniyle risklidir.

6) Tenis, orta yaş saha sporları arasında en güvenli olandır. Ancak, iyi ekipman seçimi ve profesyonel eğitim desteği eklemleri korumak için şarttır.

7) Bisiklet sporu tercih edilen uygulamalardandır. Ancak burada da, hem güvenli ortamda bu sporu yapmak, hem de eklemlerimizi aşırı zorlamayacak parkurlar bulmak önemlidir.

8) Burada saydığımız başlıca spor modalitelerinden farklı olarak, Aikido benzeri bazı dövüş sporları, doğa yürüyüşleri, sörf ve yelken gibi su sporları da bazı insanlar tarafından tercih edilmektedir.