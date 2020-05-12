Herkese tekrar selamlar, yaşanan karantina süreci sonrası hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı ve hepimiz için yeni bir düzen içinde en azından belli bir süre, alışkanlıklarımızı değiştirme gerekliliği ortaya çıkmış durumda.

En temel ihtiyaçlarda ve günlük rutinimizde bile birçok şeyi değiştirmişken, konu diş tedavileri olunca da bazı kaygılar doğal olarak oluşabiliyor. Öncelikle bizler diş kliniklerimizde, covid-19 salgını öncesinde de, bütün bulaşıcı hastalık risklerine karşı rutin tedbirler almaktaydık. Hem hastalarımızı hem de kendimizi korumamız için bu tedbirler kaçınılmaz ve olmazsa olmazımız durumundadır. Günümüz koşullarında ise bu durum toplumun büyük kesimi tarafından öğrenilmiş ve talep edilir hale gelmiştir.

Peki, diş kliniklerine daha az sayıda randevuyla gelerek tedavileri yürütmek mümkün mü? Kendi uzmanlık dalım olan ortodontik tedavilerden bahsedecek olursam, bu süreçten sonra öngörüm, tedavilerin hastanın kısmen kendi kontrolünde devam ettirebildiği yöntemlerle yürütülecek olduğu yönünde. Evet, bazılarınızın bildiği gibi bu yöntem, daha önceki yazılarımda da bahsettiğim, şeffaf plaklarla yürütülen tedavilerdir. Gerek teknolojik gelişmeler gerekse hastaların talepleri doğrultusunda son dönemde çok büyük bir hızla gelişme kaydeden bu tedavi yöntemleri, randevuların sabit tedavilere göre çok daha fazla uzatılabilmesine imkan verebilmektedir.

Hastanın düzenli kullanımı devam ettiği müddetçe tedavinin aktif olarak devam edebildiği bu yöntemde, yetişkin hastaların yanında artık genç ve çocuk hastalarda da sıklıkla uygulanır hale gelmiştir.

Randevu sıklıkları diğer yöntemlere göre, iki hatta üç kata kadar uzun sürelerle verilebilmektedir. Bu da kliniğe gelme ihtiyacını ciddi oranda azaltmaktadır. Bunun yanında, tedavi esnasında şeffaf plakların çıkartılabilme özgürlüğü de büyük bir estetik avantaj ve konfor sağlamaktadır. Tel takmanın sempatik gelmediği kişiler ve özellikle de sosyal yaşamı ve işi gereği tercih etmeyen kişiler için, önümüzdeki süreç şeffaf plaklara büyük ilgi oluşturacak gibi görünmektedir.

Hepinize sevgi dolu ve sağlıklı günler dilerim.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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