Merhabalar, bu hafta da ortodontide en çok merak edilen konulardan biri olan tedavilerin ne kadar sürdüğü üzerinde durmaya çalışacağız.

Öncelikle şahsi fikrim, ortodontik tedavi eğer çok kısa sürelerde yapılabilseydi, herkesin düşünmeden bu tedaviyi görmek isteyeceği yönündedir. Çünkü iyi bir ortodontik tedavinin kişiye kazandıracağı faydalar saymakla bitmez.

Toplumda sadece ön dişlerin estetiğiyle ilgili kısım ön plana çıkarılsa da; ortodontinin bunun ardında, çene eklemini sağlığına kavuşturmak, çenelerin doğru pozisyona gelmesi, dişlerin diziliminin düzelmesiyle hijyenik ve estetik koşulların çok daha iyi hale gelmesi gibi birçok faydası bulunmaktadır. Bunların yanında bu sürecin kişiye kattığı psikolojik faydalar ve sosyal hayatta özgüveni arttırması gibi farklı yönlerde de birçok etkisi olmaktadır.

Bütün bu faydaları düşünüldüğünde, ağızdaki bütün dişlerin düzelmesini ve bunların birbiriyle uyumunu sağlayan tedavi olan ortodontik tedavinin süreci kolaylıkla göze alınabilmektedir.

Ortodontik tedavi süreleri, tabi ki her bireyin mevcut problemine göre değişkenlik göstermektedir. Çeneler arasında şiddetli uyumsuzluk olan ya da diş çekimini gerektirecek kadar çapraşıklık olan vakalarda bu süreler biraz daha uzun olabilmektedir. Bu tip vakaların tedavi edilmesi bir buçuk iki sene aralığında zaman almaktadır. Bahsedilen süreler ortalama süreler olup, her bireyin kemik ve kök yapısına, tedavideki uyumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Bunun yanında çene problemi olmayan ve diş çekimi gerektirmeyen vakaların tedavisi, altı aydan bir seneye kadar süreler almaktadır.

Bazı istisnai durumlarda, çocuk yaşta başlanan tedaviler, aktif tedavi metotları değiştirilerek uzun yıllar kontroller gerektirebilmektedir. Bu durumlarda tedavi süreleri iki buçuk üç yıla yaklaşabilir.

Randevu sıklığı tedavinin metoduna göre, dört ile sekiz hafta aralığında değişmektedir.

Bahsedilen uzunluklarda olan bu süreç yaşandıktan sonra, faydaları ömür boyu süren ortodontik tedavi kişiye birçok faydalar sağlamaktadır. Biz ortodontistlere göre ise elde edilen sonuçların mesleki hazzı paha biçilmezdir.

Hepinize sevgiler görüşmek dileğiyle...

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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