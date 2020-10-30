Selamlar bu hafta da çok merak edilen bir soruya cevap bulmaya çalışalım. Ortodontik tedaviye ihtiyacı olan ve çeşitli sebeplerle tedaviye başlayamayan kişiler ne gibi problemlerle karşılaşabilirler?

Diş hekimliği alanında hastaların yaşayabileceği problemleri, dişsel ve iskeletsel (çenesel) problemler olarak en genel şekilde sınıflayabiliriz.

Ortodonti alanında da bu iki konuya yönelik tedavi çeşitleri uygulanmaktadır.

Bazı hastalarda sadece dişsel bazı hastalarda da dişsel ve iskeletsel problemlerle karşılaşılmakta ve bunlara yönelik tedaviler yürütülmektedir.

Dişlerin çeşitli sebeplerle, çapraşıklığı (eğri pozisyonda olmaları) ve konum bozuklukları ortodontik tedaviler ile düzeltilebilmektedir.

Birbirilerine ve çene kemiğine göre doğru pozisyonda olmayan dişler, gelen çiğneme kuvvetlerini istenildiği gibi karşılayamayacak ve uzun dönemde diş eti problemleri görülecektir. Bu diş eti problemleri dişleri destekleyen dokuların yıllar içinde hasar görmesine ve hatta dişin kaybedilmesine kadar gidecek problemlere sebep olabilir.

Dişlerin üst üste olduğu ve etkin bir şekilde temizlenemediği durumlarda karşılaşılan bir diğer problem de ara yüz çürükleridir. Yani dişlerin birbirine bakan kısımlarında yeteri kadar temizleyememeye bağlı diş çürükleri oluşmaktadır.

Bütün bu problemler uzun dönemde diş kayıplarına yol açabilmekte ve hem estetik hem de fonksiyonel sıkıntılar oluşturmaktadır.

İskeletsel problemlerde ise, alt ve üst çenenin doğru konumlarda ve doğru temaslarda olmayışı, çene ekleminde ve bütün çiğneme sisteminde uzun dönemde kalıcı hasarlar oluşturmaktadır.

Çene eklemiyle ilgili problemler ilerlediğinde ve uzun süre ihmal edildiğinde, tedavi edilmeleri git gide zorlaşmakta ve bazen mümkün olamamaktadır.

Çene yüz sistemi bir bütün halinde çakışmakta ve bir yerdeki problem geneli etkilemektedir.

Erken dönemde basit tedavilerle düzeltilebilecek sorunlar ihmal edildiğinde uzun vadede çözümü zor hele gelen kronikleşmiş problemlere dönüşebilmektedir.

Bu şekilde uygulanması gereken tedaviler daha da zor ve komplike hale gelmiş olacaktır.

Ayrıca konuya psikolojik yönden bakınca da, erken dönemde ortodontik tedavisi yapılıp, bütün bu problemleri çözülmüş olan kişiler, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan hiç bir sıkıntı yaşamadıkları için, bu konuda daha özgüvenli olabilmekte ve ömür boyu çok daha az diş problemiyle karşılaşmaktadırlar.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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