Özellikle 15 Nisan'a dikkat!
15 Nisan civarında önemli vurgular var.
Bu hafta özellikle 15 Nisan civarında önemli vurgular var. 15 Nisan’da son dördün gerçekleşirken, Güneş dikkat çekici açılar yapıyor. Bugünlerde büyük bir çaba ve odaklanma içinde olabiliriz. Koşullar pek kolay olmasa da, kendimizi yenileme için daha kararlı ve mücadeleciyiz. Ancak iş hayatına ait konulara özen göstermek, gerekli değişiklikleri yapmak ve belirli seçimlerde bulunmak gerekebilir. Bu dönemde belirsizlikler ağır basarken, bizi düzene sokabilecek imkanları daha iyi değerlendirmeye bakalım. 18’i civarında ise hareket, iletişim ve sohbet içeren konularda daha olumlu ve güzel fırsatlar bulabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
12 Nisan Pazar
Bugün daha hareketli ve yeni deneyimlere daha açığız. Öğle saatleri daha kolay ilerleyebiliriz.
13 Nisan Pazartesi
Daha gerçekçi ve planlı olmamızı gerektiren koşullar var.
14 Nisan Salı
Elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Ancak sınırlamalar da var.
15 Nisan Çarşamba
Bugün sakin kalmak ve olası kaza ya da problemlere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.
16 Nisan Perşembe
Duygusal tepkilerimize dikkat edelim. Kopmalar ve huzursuzluklar ağır basıyor.
17 Nisan Cuma
Yeniden düşünmemiz ve gözden geçirmemiz gereken çok şey var.
18 Nisan Cumartesi
Koşullar biraz dağınık ve belirsiz olsa bile, eldeki işleri tamamlayabiliriz