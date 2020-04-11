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11.04.2020 - 00:00 |

Özellikle 15 Nisan'a dikkat!

15 Nisan civarında önemli vurgular var.

Özellikle 15 Nisan'a dikkat!

Bu hafta özellikle 15 Nisan civarında önemli vurgular var. 15 Nisan’da son dördün gerçekleşirken, Güneş dikkat çekici açılar yapıyor. Bugünlerde büyük bir çaba ve odaklanma içinde olabiliriz. Koşullar pek kolay olmasa da, kendimizi yenileme için daha kararlı ve mücadeleciyiz. Ancak iş hayatına ait konulara özen göstermek, gerekli değişiklikleri yapmak ve belirli seçimlerde bulunmak gerekebilir. Bu dönemde belirsizlikler ağır basarken, bizi düzene sokabilecek imkanları daha iyi değerlendirmeye bakalım. 18’i civarında ise hareket, iletişim ve sohbet içeren konularda daha olumlu ve güzel fırsatlar bulabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

12 Nisan Pazar

Bugün daha hareketli ve yeni deneyimlere daha açığız. Öğle saatleri daha kolay ilerleyebiliriz.

13 Nisan Pazartesi

Daha gerçekçi ve planlı olmamızı gerektiren koşullar var.

14 Nisan Salı

Elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Ancak sınırlamalar da var.

15 Nisan Çarşamba

Bugün sakin kalmak ve olası kaza ya da problemlere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

16 Nisan Perşembe

Duygusal tepkilerimize dikkat edelim. Kopmalar ve huzursuzluklar ağır basıyor.

17 Nisan Cuma

Yeniden düşünmemiz ve gözden geçirmemiz gereken çok şey var.

18 Nisan Cumartesi

Koşullar biraz dağınık ve belirsiz olsa bile, eldeki işleri tamamlayabiliriz

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Bugün

Bugün Ay Yay burcunda ilerlerken merak, eğitsel uğraşlar hayatınıza yeni şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve olaylara daha farklı yönde bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün karşıt burcunuzda ilerleyen Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün özellikle tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Aşkta da mutlu olmak daha kolay olacak.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün zihinsel açıdan hareket ve konuşmalar açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eğer alışveriş yapıyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, harcamalarınızda daha çok dalgalanma olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik daha girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.Devamını Oku

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Bugün

Sevdiklerinizle bir arada olmak ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Arkadaşlarla bir arada olmak da güzel.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilendiren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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