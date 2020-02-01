Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Geçtiğimiz hafta Saka burcunda gerçekleşen yeniayın getirdiği ani olaylar devam etmekte.
Geçtiğimiz hafta Saka burcunda gerçekleşen yeniayın getirdiği ani olaylar devam etmekte. 2 Şubat civarında beklenmedik değişikliklere hazır olalım. Bugünlerde düşüncelerimizi somut hale getirmeliyiz. 3’ü ile birlikte, yaratıcı düşünceler ve hayal gücümüz açısından daha verimli bir dönem başlamakta. 5’inde sezgilerimizi artistik yönde kullanabiliriz. 6’sı civarında hızlanan bir tempo içindeyiz. İhtiyaçlarımızla özgürlüğümüz arasında bir denge kurmamız gerekebilir. 7’sinden itibaren aşkta ve değer verdiğimiz konularda daha bağımsız ve ani hareketlerle gündeme gelebilir. İlişkilerimiz açısından canlandırıcı bir dönem başlayacak.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
2 Şubat Pazar
Bugün ani gelişmeler karşısında daha hazırlıklı olmalıyız. Esnek olmaya bakalım.
3 Şubat Pazartesi
Düşüncelerimizde katılaşmamaya ve inat etmemeye bakalım.
4 Şubat Salı
Bugün oldukça hareketli ve fikir alışverişi açısından verimli geçebilir.
5 Şubat Çarşamba
Akşam saatlerinde gereksiz yere alınganlıklar gündeme gelebilir.
6 Şubat Perşembe
Duygusal alanda bizi meşgul eden konular var ve daha hızlı kararlar verebiliriz.
7 Şubat Cuma
Aşkta ve beraberlikler içinde tazelenen çok şey var. Kendimizi daha özgür hissetmek isteyebiliriz.
8 Şubat Cumartesi
Akşam saatlerinde bizi sınırlayabilecek bazı sorumluluklar gündeme gelebilir. Daha iyimser olmaya bakalım.