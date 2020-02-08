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08.02.2020 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bugün Aslan burcunda gerçekleşen dolunay bizi önemli muhasebelere yöneltiyor.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bugün Aslan burcunda gerçekleşen dolunay bizi önemli muhasebelere yöneltiyor. İlişkilerimde memnun muyum? Nasıl mutlu olabilirim? Kendimi yaratıcı hissedebileceğim alanlar neler ve neleri daha çok önemsiyorum ? Haftanın ilk günlerinde bu tür sorulara daha çok odaklanabiliriz. Kendimizi daha cömert ve ilişkilerimizde samimi hissedebiliriz. Bu dönemde aşkta daha hızlı kararlar alacağız. 12-14 Şubat günlerinde özellikle ilişkilerde önemli kararlar, dönüşler ya da seçimler söz konusu. Bu gelişmeler sadece aşk hayatımızı değil, başkalarından beklentilerimizi de önemli oranda etkileyebilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

9 Şubat Pazar

Bugün gerçekleşen dolunay bizi aşkta ve başkalarından beklentilerimizde daha duyarlı kılıyor.

10 Şubat Pazartesi

Ortaklaşa konularda daha eleştirel ve biraz da kafamız karışık olabiliriz.

11 Şubat Salı

Bugün dikkatsizlikler yüzünden zaman kaybedebiliriz. Biraz daha kararlı olmaya bakalım.

12 Şubat Çarşamba

İlişkilerimizde daha girişken olabileceğimiz bir gündeyiz ancak yanlış anlamalar da gündeme gelebilir.

13 Şubat Perşembe

Işıkların uyumu bugün ufkumuzu genişletebileceğimizi anlatıyor.

14 Şubat Cuma

Oldukça kararlı davranabiliriz. İsteklerimize konsantre olmakta zorlanmayacağız.

15 Şubat Cumartesi

Duygusal tepkilerimize dikkat edelim. Tartışma çıkarabilecek durumlar var.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Kendinize daha çok zaman ayırıp, hayattan keyif alabileceğiniz fırsatlar var. Yaratıcı konularda kendinizi göstermekte zorlanmayacaksınız.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi bir konu ya da eve yönelik bir uğraş bugün sizi daha fazla hareket geçirebilir. Evle ilgili harcamalar da söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün Aslan burcunda. Yakın çevreniz, konuşmalar ve zihinsel uğraşlar açısından dikkat çekici bir gündesiniz. Sözlerinizle daha etkileyici olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün harcamalarda artışa dikkat edin. Güzel şeyler için daha cömert davranabilirsiniz. Ayrıca maddi bir konu üzerinde daha çok durabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün burcunuzdan geçerken, kişisel konularda daha aktif ve yenilikçi olabilirsiniz. Duygularınızı ortaya koymak zor olmayacak.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kontrol edemediğiniz bir durum ya da sizi hassas kılan bir konu var. Gururunuzu ilgilendirebilecek bir durum da sizi meşgul edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Arkadaşlarla bir arada olmak ya da yeni beklentiler içine girmek açısından daha pozitif bir gündesiniz. Sosyal alanda daha canlı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi daha fazla gösterip, kararlı davranabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak aşırılıklara da gidebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni insanlar, yeni çevreler sizi daha çok etkileyebilir. Fikirlerinizde daha güçlü olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sizi uğraştıran ya da endişelendirebilecek durumlar olabilir. Şahsen aşırı önemsediğiniz bir konu yüzünden kendinizi zorlayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın bir ilişkiniz ya da eşinizle ilgili bir konu nedeni ile daha hassas olabilirsiniz. Karşılıklı konularda karar vermek, muhasebe yapmak gerekiyor.Devamını Oku

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Bugün

Bugün zaman alan bir konu ya da tamamlanması gereken bir iş, hizmet ve düzen konuları öne çıkıyor. Sağlık ve başkalarına yardım etme konusu gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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