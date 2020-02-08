Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bugün Aslan burcunda gerçekleşen dolunay bizi önemli muhasebelere yöneltiyor.
Bugün Aslan burcunda gerçekleşen dolunay bizi önemli muhasebelere yöneltiyor. İlişkilerimde memnun muyum? Nasıl mutlu olabilirim? Kendimi yaratıcı hissedebileceğim alanlar neler ve neleri daha çok önemsiyorum ? Haftanın ilk günlerinde bu tür sorulara daha çok odaklanabiliriz. Kendimizi daha cömert ve ilişkilerimizde samimi hissedebiliriz. Bu dönemde aşkta daha hızlı kararlar alacağız. 12-14 Şubat günlerinde özellikle ilişkilerde önemli kararlar, dönüşler ya da seçimler söz konusu. Bu gelişmeler sadece aşk hayatımızı değil, başkalarından beklentilerimizi de önemli oranda etkileyebilir.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
9 Şubat Pazar
Bugün gerçekleşen dolunay bizi aşkta ve başkalarından beklentilerimizde daha duyarlı kılıyor.
10 Şubat Pazartesi
Ortaklaşa konularda daha eleştirel ve biraz da kafamız karışık olabiliriz.
11 Şubat Salı
Bugün dikkatsizlikler yüzünden zaman kaybedebiliriz. Biraz daha kararlı olmaya bakalım.
12 Şubat Çarşamba
İlişkilerimizde daha girişken olabileceğimiz bir gündeyiz ancak yanlış anlamalar da gündeme gelebilir.
13 Şubat Perşembe
Işıkların uyumu bugün ufkumuzu genişletebileceğimizi anlatıyor.
14 Şubat Cuma
Oldukça kararlı davranabiliriz. İsteklerimize konsantre olmakta zorlanmayacağız.
15 Şubat Cumartesi
Duygusal tepkilerimize dikkat edelim. Tartışma çıkarabilecek durumlar var.