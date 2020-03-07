Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta dolunay gerçekleşirken, 10’unda Merkür de düzgün hareketine dönüyor.
Bu hafta dolunay gerçekleşirken, 10’unda Merkür de düzgün hareketine dönüyor. Pek çok alanda yeniden değerlendirme ve muhasebe yapma gereği var. Koşulların çok net olduğu söylenemez ancak yeni imkanlar da belirmekte. Bir süredir düşüncelerimizde yaşanan karmaşa ve iletişimden kaynaklanan problemlerden sonra, olaylara yeni bir gözle bakabiliriz. Özellikle 11’i civarında daha fazla fırsat ya da destek bulabileceğimiz imkanlar olacak. Bu hafta Boğa burcunda ilerleyen Venüs birikimlerimizi daha iyi kullanabileceğimiz imkanlara işaret etmekte.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
8 Mart Pazar
Sabah saatlerinde keyifli şeyler arasak bile, daha dikkatli olmamız gerekebilir.
9 Mart Pazartesi
Dolunay zamanında, düşüncelerimizi sonuca ulaştırmamız önem kazanmakta
10 Mart Salı
Başak’ta dolunay hizmet, çalışma ve sağlık konularına vurgu yapmakta.
11 Mart Çarşamba
Günün ilk yarısında bazı sıkışıklıklar, huzursuzluklar var. Öğle sonrasında ilişkilerde denge arayabiliriz.
12 Mart Perşembe
Öğle sonrasında biraz daha dengeli ve sakin düşünmeye ihtiyacımız olacak.
13 Mart Cuma
Ay bugün yanan yolda ilerlerken, ortaklaşa konularda tartışmalı durumlar gündeme gelebilir.
14 Mart Cumartesi
Duygusal alanda çözüme götürmemiz gereken bazı huzursuzluklar söz konusu olabilir.