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07.03.2020 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta dolunay gerçekleşirken, 10’unda Merkür de düzgün hareketine dönüyor.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta dolunay gerçekleşirken, 10’unda Merkür de düzgün hareketine dönüyor. Pek çok alanda yeniden değerlendirme ve muhasebe yapma gereği var. Koşulların çok net olduğu söylenemez ancak yeni imkanlar da belirmekte. Bir süredir düşüncelerimizde yaşanan karmaşa ve iletişimden kaynaklanan problemlerden sonra, olaylara yeni bir gözle bakabiliriz. Özellikle 11’i civarında daha fazla fırsat ya da destek bulabileceğimiz imkanlar olacak. Bu hafta Boğa burcunda ilerleyen Venüs birikimlerimizi daha iyi kullanabileceğimiz imkanlara işaret etmekte.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

8 Mart Pazar

Sabah saatlerinde keyifli şeyler arasak bile, daha dikkatli olmamız gerekebilir.

9 Mart Pazartesi

Dolunay zamanında, düşüncelerimizi sonuca ulaştırmamız önem kazanmakta

10 Mart Salı

 Başak’ta dolunay hizmet, çalışma ve sağlık konularına vurgu yapmakta.

11 Mart Çarşamba

Günün ilk yarısında bazı sıkışıklıklar, huzursuzluklar var. Öğle sonrasında ilişkilerde denge arayabiliriz.

12 Mart Perşembe

Öğle sonrasında biraz daha dengeli ve sakin düşünmeye ihtiyacımız olacak.

13 Mart Cuma

Ay bugün yanan yolda ilerlerken, ortaklaşa konularda tartışmalı durumlar gündeme gelebilir.

14 Mart Cumartesi

Duygusal alanda çözüme götürmemiz gereken bazı huzursuzluklar söz konusu olabilir.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Bugün Ay Aslan’da ilerlerken kendinizi daha pozitif ve yaratıcı hissedebilirsiniz. Sevdiklerinizle bir araya gelmek güzel bir fikir olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi daha fazla ifade edebilir, güzel şeylere odaklanabilirsiniz. Ayrıca evinizle de daha yakından ilgilenme durumu var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün düşüncelerinizi yaratıcı şekilde ifade etmek zor değil. Görüşmeler, ziyaretler ve konuşmalar açısından kendinizi daha çok güvenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eğer alışveriş yapacaksanız biraz daha gerçekçi olmanızda fayda var. Bugün pek çok konuda daha cömert davranabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda büyürken, şahsi alanda kendinizi ortaya koymanız zor olmayacak. Dikkat çekmek konusunda başarılı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün olaylara biraz daha objektif gözle bakmanız daha yerinde olacak. Kimi zaman kendinizi daha düşünceli bulabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sosyal açıdan daha pozitif bir gün olabilir. Arkadaşlarla bir araya gelmek ve gelecek yönünde düşünmek faydal olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi öne çıkarabilecek konular ve sorumluluklar da olabilir. Olaylar karşısında daha esnek kalmaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Düşüncelerinizi anlatmak ve yaymak konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Uzaklarla ilgili bir konu da size yeni imkanlar getirebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün önyargılarınıza dikkat etmenizde ve biraz daha esnek olmanızda fayda var. Duygusal açıdan test edilebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Karşılıklı konularda daha esnek olmaya çalışmalısınız. Evlilikte ve karşılıklı konularda hassasiyet içeren durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün daha verimli ve çalışkan olmaya çalışın. Yaratıcı alanda yapabileceğiniz çok şey var.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

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