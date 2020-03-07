Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün Ay Aslan’da ilerlerken kendinizi daha pozitif ve yaratıcı hissedebilirsiniz. Sevdiklerinizle bir araya gelmek güzel bir fikir olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi daha fazla ifade edebilir, güzel şeylere odaklanabilirsiniz. Ayrıca evinizle de daha yakından ilgilenme durumu var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün düşüncelerinizi yaratıcı şekilde ifade etmek zor değil. Görüşmeler, ziyaretler ve konuşmalar açısından kendinizi daha çok güvenebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eğer alışveriş yapacaksanız biraz daha gerçekçi olmanızda fayda var. Bugün pek çok konuda daha cömert davranabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda büyürken, şahsi alanda kendinizi ortaya koymanız zor olmayacak. Dikkat çekmek konusunda başarılı olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün olaylara biraz daha objektif gözle bakmanız daha yerinde olacak. Kimi zaman kendinizi daha düşünceli bulabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sosyal açıdan daha pozitif bir gün olabilir. Arkadaşlarla bir araya gelmek ve gelecek yönünde düşünmek faydal olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sizi öne çıkarabilecek konular ve sorumluluklar da olabilir. Olaylar karşısında daha esnek kalmaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Düşüncelerinizi anlatmak ve yaymak konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Uzaklarla ilgili bir konu da size yeni imkanlar getirebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün önyargılarınıza dikkat etmenizde ve biraz daha esnek olmanızda fayda var. Duygusal açıdan test edilebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Karşılıklı konularda daha esnek olmaya çalışmalısınız. Evlilikte ve karşılıklı konularda hassasiyet içeren durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku