Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Fikirlerin, arayış ve beklentilerin öne çıktığı bir haftadayız. Artık iletişim gezegeni Merkür düzgün hareketine döndü. İletişimde toparlanma devam edecek. Düşüncelerimize yeniden şekil vermek pek kolay olmasa da, anlatmak ve ortaya koymak yönünde çok daha gayretliyiz. 16’sındaki son dördün daha hevesli koşullar getirmekte. Ancak 17 ve 18’i oldukça yorucu ve zorlayıcı geçebilir. Daha dayanıklı olmak durumundayız. 20 Mart’ta ilkbahar başlarken, Mars ve Jüpiter de Oğlak’ta birleşiyor. Bugünlerde yüksek enerjiler, arzu ve istekler öne çıkmakta. Enerjimizi daha planlı ve hedefe odaklı şekilde kullanabiliriz. Ancak aşırılıklara da dikkat etmeliyiz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?