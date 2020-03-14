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14.03.2020 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Fikirlerin, arayış ve beklentilerin öne çıktığı bir haftadayız.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Fikirlerin, arayış ve beklentilerin öne çıktığı bir haftadayız. Artık iletişim gezegeni Merkür düzgün hareketine döndü. İletişimde toparlanma devam edecek. Düşüncelerimize yeniden şekil vermek pek kolay olmasa da, anlatmak ve ortaya koymak yönünde çok daha gayretliyiz. 16’sındaki son dördün daha hevesli koşullar getirmekte. Ancak 17 ve 18’i oldukça yorucu ve zorlayıcı geçebilir. Daha dayanıklı olmak durumundayız. 20 Mart’ta ilkbahar başlarken, Mars ve Jüpiter de Oğlak’ta birleşiyor. Bugünlerde yüksek enerjiler, arzu ve istekler öne çıkmakta. Enerjimizi daha planlı ve hedefe odaklı şekilde kullanabiliriz. Ancak aşırılıklara da dikkat etmeliyiz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

15 Mart Pazar

Bugün dışa dönük uğraşlar ve daha fazla hareket isteği vurgulanıyor.

16 Mart Pazartesi

Günün ilk yarısı daha hareketli ancak akşam saatlerinde daha gerçekçi olmak durumundayız.

17 Mart Salı

Daha gerçekçi ve özenli olmamız gereken bir gündeyiz. Geçmişten kalan konularla daha çok uğraşabiliriz.

18 Mart Çarşamba

Bugün fiziksel risk içeren durumlara dikkat edelim. Yolculuklar zor olabilir. Şiddet konusu gündeme gelebilir.

19 Mart Perşembe

Son iki günün zorlukları ardından daha rahat edebiliriz. Gerçekçiyiz.

20 Mart Cuma

Kapanmakta olan döngüler içindeyiz. Geleceğe yönelik düşünelim.

21 Mart Cumartesi

Hayal gücümüzü kullanabiliriz. Ancak akşam saatlerinde dağınıklık yaşanabilir.

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Bugün

Günün ilk yarısında duygusal açıdan uğraştırıcı durumlar, bazı krizler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde kendimizi daha bağımsız hissedeceğiz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında ortaklaşa konularda bitirmek üzere olduğunuz işler olabilir. Akşam saatlerinde sizi bağlayan durumlar var.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında sizi uğraştıran koşullar var. Sağlık konularına dikkat edebilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkiler öne çıkıyor.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında sevdiklerinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde uğraşı gerektiren durumlar artıyor.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında ev ve ailenizle ilgili konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha dışa dönük ve eğlenceli koşullar var.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında kısa ziyaretler ya da konuşmalar sizi uğraştırabilir. Akşam saatlerinde evinize daha çok yönelebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında maddi konularda daha dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde kısa ziyaretler ve yolculuklar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında şahsi konular sizi daha fazla meşgul ediyor. Akşam saatlerinde güzel şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında bazı sıkıntılar, gizli kalan durumlar gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha serbest hareket edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında, gelecek beklentilerinizde bazı zorluklar yaşanabilir. Akşam saatlerinde kabullenme içeren koşullar var.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında sizi meşgul eden işler, sorumluluklar söz konusu. Akşam saatlerinde arkadaşlıklar içinde pozitif duygular söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde de sizi öne çıkan fırsatlar söz konusu.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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