Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Fikirlerin, arayış ve beklentilerin öne çıktığı bir haftadayız.
Fikirlerin, arayış ve beklentilerin öne çıktığı bir haftadayız. Artık iletişim gezegeni Merkür düzgün hareketine döndü. İletişimde toparlanma devam edecek. Düşüncelerimize yeniden şekil vermek pek kolay olmasa da, anlatmak ve ortaya koymak yönünde çok daha gayretliyiz. 16’sındaki son dördün daha hevesli koşullar getirmekte. Ancak 17 ve 18’i oldukça yorucu ve zorlayıcı geçebilir. Daha dayanıklı olmak durumundayız. 20 Mart’ta ilkbahar başlarken, Mars ve Jüpiter de Oğlak’ta birleşiyor. Bugünlerde yüksek enerjiler, arzu ve istekler öne çıkmakta. Enerjimizi daha planlı ve hedefe odaklı şekilde kullanabiliriz. Ancak aşırılıklara da dikkat etmeliyiz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
15 Mart Pazar
Bugün dışa dönük uğraşlar ve daha fazla hareket isteği vurgulanıyor.
16 Mart Pazartesi
Günün ilk yarısı daha hareketli ancak akşam saatlerinde daha gerçekçi olmak durumundayız.
17 Mart Salı
Daha gerçekçi ve özenli olmamız gereken bir gündeyiz. Geçmişten kalan konularla daha çok uğraşabiliriz.
18 Mart Çarşamba
Bugün fiziksel risk içeren durumlara dikkat edelim. Yolculuklar zor olabilir. Şiddet konusu gündeme gelebilir.
19 Mart Perşembe
Son iki günün zorlukları ardından daha rahat edebiliriz. Gerçekçiyiz.
20 Mart Cuma
Kapanmakta olan döngüler içindeyiz. Geleceğe yönelik düşünelim.
21 Mart Cumartesi
Hayal gücümüzü kullanabiliriz. Ancak akşam saatlerinde dağınıklık yaşanabilir.