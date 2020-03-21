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21.03.2020 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Önemli değişikliklerin gündeme geldiği günlerdeyiz.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Önemli değişikliklerin gündeme geldiği günlerdeyiz. Bugün Satürn Saka burcuna ilerliyor. İlk aşamada burada 2 Temmuz’a kadar kalırken, sosyal konulara, tüm insanları birden etkileyen konulara disiplin ve sınırlama getirmekte. Ayrıca bu hafta 24’ünde Koç burcunda yeniay var. 22 ve 23’ünde koşullar pek kolay yönetilemeyebilir, daha çok bitişler dikkat çekmekte. Ancak 24’ü ile birlikte kendimizi daha hızlı ve yeni bir gündem içinde olabiliriz. 27 ve 28’inde yapıcı ve yaratıcı olabileceğimiz imkanları kullanmaya bakalım. Sanatsal uğraşlar ve keyif verebilecek fırsatlar içinde olabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

22 Mart Pazar

Olaylar kontrolümüz altında olmayabilir. Bugün fazlası ile hayallere kapılabiliriz.

23 Mart Pazartesi

Yeniay öncesinde her şey biraz dağınık ve yönsüz olabilir. Kabullenme içeren günlerdeyiz.

24 Mart Salı

Bugün Koç’taki yeniay hayatımıza daha fazla hareket ve girişim isteği getirmekte.

25 Mart Çarşamba

Karşılıklı konularda biraz daha sabırlı olalım. Hızlı karar almaya, sabırsızlığa çok yatkınız.

26 Mart Perşembe

Özellikle sabah saatlerinde biraz daha dikkatli ve kontrollü olmaya bakalım.

27 Mart Cuma

Bugün yaratıcı çalışmalar ve sanatsal uğraşlar açısından oldukça verimli olabilir. Daha orijinal ve yaratıcı olabiliriz.

28 Mart Cumartesi

Hayatın güzel yönlerine çok daha açık olabileceğimiz bir gündeyiz. Keyfini çıkaralım.

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Bugün

Günün ilk yarısında gelecek yönünde yeni planlar söz konusu. Arkadaşlarla hareket edebilirsiniz. Akşam saatleri daha dağınık olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında sorumluluklar daha ağır basıyor. Kararlı düşünmek gerekebilir. Akşam saatlerinde daha hayalcisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında hareket ya da eğitsel bir konu gündemde olabilir. Akşam saatlerinde sorumluluklarınız daha fazla olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında bazı endişeler ya da huzursuzluklar var. Akşam saatlerinde ufuklarınızı genişletebileceğiniz olanaklar bulabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında ilişkilerinizde ya da eşinizle ilgili konularda daha hassas olabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal açıdan karmaşa yaşanabilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında zaman alan işler söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde beraberliklere daha odaklısınız ancak etki altında kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında düşüncelerinizde daha net ve yaratıcı olabilirsiniz. Akşam saatlerinde sağlık, hizmet ya da düzen konularına özen gösterebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında ailevi bir iş ya da eve ait bir konu daha meşgul edici olabilir. Akşam saatlerinde keyifli konulara açıksınız.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında ziyaretler, kardeşler ve konuşmalar gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde kendi özelinizde daha kararsız olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında maddi konulara daha odaklısınız. Akşam saatlerinde yakınlarla ilgili gelişmeler sizi duygusal açıdan meşgul edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında Ay burcunuzda ilerlerken yenilikler yapmaya açıksınız. Akşam saatlerinde destek bulmak için düşünebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında bazı belirsizlikler ya da sizi düşüncelerinizde daha fazla meşgul eden koşullar var. Akşam saatlerinde eve ait konularla daha ilgilisiniz.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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