Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Önemli değişikliklerin gündeme geldiği günlerdeyiz.
Önemli değişikliklerin gündeme geldiği günlerdeyiz. Bugün Satürn Saka burcuna ilerliyor. İlk aşamada burada 2 Temmuz’a kadar kalırken, sosyal konulara, tüm insanları birden etkileyen konulara disiplin ve sınırlama getirmekte. Ayrıca bu hafta 24’ünde Koç burcunda yeniay var. 22 ve 23’ünde koşullar pek kolay yönetilemeyebilir, daha çok bitişler dikkat çekmekte. Ancak 24’ü ile birlikte kendimizi daha hızlı ve yeni bir gündem içinde olabiliriz. 27 ve 28’inde yapıcı ve yaratıcı olabileceğimiz imkanları kullanmaya bakalım. Sanatsal uğraşlar ve keyif verebilecek fırsatlar içinde olabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
22 Mart Pazar
Olaylar kontrolümüz altında olmayabilir. Bugün fazlası ile hayallere kapılabiliriz.
23 Mart Pazartesi
Yeniay öncesinde her şey biraz dağınık ve yönsüz olabilir. Kabullenme içeren günlerdeyiz.
24 Mart Salı
Bugün Koç’taki yeniay hayatımıza daha fazla hareket ve girişim isteği getirmekte.
25 Mart Çarşamba
Karşılıklı konularda biraz daha sabırlı olalım. Hızlı karar almaya, sabırsızlığa çok yatkınız.
26 Mart Perşembe
Özellikle sabah saatlerinde biraz daha dikkatli ve kontrollü olmaya bakalım.
27 Mart Cuma
Bugün yaratıcı çalışmalar ve sanatsal uğraşlar açısından oldukça verimli olabilir. Daha orijinal ve yaratıcı olabiliriz.
28 Mart Cumartesi
Hayatın güzel yönlerine çok daha açık olabileceğimiz bir gündeyiz. Keyfini çıkaralım.