Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Önemli değişikliklerin gündeme geldiği günlerdeyiz. Bugün Satürn Saka burcuna ilerliyor. İlk aşamada burada 2 Temmuz’a kadar kalırken, sosyal konulara, tüm insanları birden etkileyen konulara disiplin ve sınırlama getirmekte. Ayrıca bu hafta 24’ünde Koç burcunda yeniay var. 22 ve 23’ünde koşullar pek kolay yönetilemeyebilir, daha çok bitişler dikkat çekmekte. Ancak 24’ü ile birlikte kendimizi daha hızlı ve yeni bir gündem içinde olabiliriz. 27 ve 28’inde yapıcı ve yaratıcı olabileceğimiz imkanları kullanmaya bakalım. Sanatsal uğraşlar ve keyif verebilecek fırsatlar içinde olabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?